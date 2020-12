De første tegningene: Planlegger ny milliardhall i skallet av Telenor Arena

Håndball-VM for herrer i 2025 kan komme til å arrangeres her. Nå vises de første tegningene av det som trolig blir en nesten helt ny arena på Fornebu. Den vil koste over 1 milliard kroner.

Håndballen kan få sin plass for EM og VM i en hall som tar 15.000 tilskuere til idrett. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Skjønt, skallet på det som i dag er Telenor Arena, blir det samme. Innvendig skal det meste rives. Den gedigne hallen blir totalt bygget om med flere flater.

– Dette skal bli en nasjonalarena for håndball og senter for flere andre idretter. Til sammen er 19 idretter med på laget, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Han har vært med å jobbe for at Fornebu Arena skal bli noe helt annet enn det som hallen opprinnelig ble bygget for: Eliteseriefotball.

fullscreen next Reiulf Ramstad Arkitekter 1 av 6 Foto: Slik er illustrasjonen for fasaden mot vest.

Har store mangler

Rasmus Sandnes ble for tre år siden ansatt som administrerende direktør hos eier og driver Euforum Holding AS. Han så umiddelbart at Fornebu Arena er uegnet som en multiarena for flere formål.

– Arenaene hadde et alvorlig problem, siden den var lite brukervennlig for mange andre ting. En oppjustering var nødvendig, Andre idretter og arrangementstyper som konserter, messer og eventer, måtte inn for å få en bærekraftig løsning.

Fornebu Arena har hatt omtrent 30 arrangementer i året og økonomisk underskudd i mange år. Nå er planen minst å doble antallet.

Fakta Nye Fornebu Arena Går fra 40.000 kvadratmeter til 67.000 innenfor det samme skallet som i dag. Sier farvel til elitekamper i fotball, men åpner for futsal og turneringer/kamper for barn og unge. Hovedarenaen skal ta 20.000 tilskuere til konsert og 15.000 til idrett. I tillegg blir det en sportsarena med tilskuerkapasitet på 2000 for både idrett og kultur, topp og bredde. To flerbrukshaller blir tilpasset behovene til nærområdets skoler og breddeidrettslag. Andre aktivitetsarealer blir tilgjengelig for idrett og kultur. For øvrig utadrettet virksomhet og servicetilbud. Byggestart er beregnet til 2023, ferdigstillelse året etter. Vis mer

Mulighet for aktivitet i mindre haller inngår i utviklingen av Fornebu Arena. Foto: Reiulf Ramstad arkitekter

Tok tak i ballen

Håndballpresidenten var på banen da ombygging av arenaen ble aktuelt. Det er to år siden.

– Vi har i lang tid hatt lyst til å få til noe med utgangspunkt i Stor-Oslo. For selv om Oslo Spektrum er der, kan den bare ta 7000 tilskuere med tanke på idrett. I Bærum blir det plass til alle arrangementer som vi ønsker å dra til Norge. Den arenaen kan huse 15.000 publikummere og ytterligere 5000 når det er konsert, sier han.

Arbeidet med å utrede behovet og hva som må til for å få til dette, endte med at planutvalget i Bærum kommune ble presentert for innholdet torsdag. Men det kommer ikke overraskende på dem. Det har vært en dialog med kommunen over tid.

Rasmus Sandnes hevder at Fornebu Arena vil bidra med én milliard årlig i verdiskapning. Da tenker han på handelen, transport, behov for hotellovernatting og bespisning. Tilsvarende tall i dag er 300 millioner kroner.

Sander Sagosen i VM-finalen mot Danmark i Danmark. Norge skal ha VM selv i 2025, og Fornebu Arena vil få finalen dersom alt går i boks med ombygning av Telenor Arena. Foto: Lise Åserud / NTB

Avhengig av lagspill

Håndballforbundet har fått med seg omtrent en tredjedel av de 55 særforbundene i Norges idrettsforbund på dette opplegget. Alle hallidrettene kan ha treninger, mesterskap og internasjonale stevner der. Det legges opp til flere saler etter behov. I de mindre hallene bygges det i høyden for å utnytte plassen.

Håndballforbundet, med 30–40 arbeidsplasser, akter å flytte fra Ullevaal og Idrettens Hus. Mye tyder på at flere vil følge etter.

Nif holdt for øvrig til i Bærum før etablering i Oslo.

Og selv om politikerne i Bærum, Viken og politikere sentralt er dem som til sist avgjør om det blir en slik storstue, så har samarbeidspartnere sterk tro på at det går.

Fakta Disse 19 idrettene er med Badminton- Basket – Bedrift – Biljard – Bordtennis- Bryting – Dans – Fekting – Fleridrett – Gymnastikk og Turn – Håndball – Ishockey – Kampsport – Kickboksing – Squash – Studentidrett – Styrkeløft – Vektløfting – Volleyball. Vis mer

Illustrasjon av scenemuligheten i Fornebu Arena. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Har studert andre arenaer

Sandnes og hans folk har besøkt 40–50 veldrevne arenaer i USA og Europa for å finne gode løsninger. Danmark, som for tiden arrangerer håndball-EM for kvinner, har flere slike storhaller.

De store hallene i København og Herning brukes blant annet til håndball. Derfor kan landet ta på seg de største mesterskapene, etter de kravene som stilles i dag.

– Hva blir prisen for den arenaen dere presenterer?

– Vi har tomten, skallet og infrastrukturen, men er ikke helt i mål på hva vi ellers kan bruke av for eksempel tekniske løsninger. For hovedarenaen mener vi at 800 millioner pluss, utenom momsen, er reelt. Så kommer de andre flatene i tillegg, svarer Sandnes.

En totalpris på 1,5 milliarder kroner er i nærheten.

Positiv kommune

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum ser frem til å få en politisk sak på nyåret.

– Kommunen vil på alle måter bidra til en rask fremdrift. Dette er fantastiske planer som sikrer at Fornebu forblir Norges største arena for konserter og store internasjonale begivenheter, med hverdagstilbud innen idrett og kultur, sier hun.