Milan berget drømmerekka og sikret 2-2 på overtid mot Parma

Milan nekter å tape i årets sesong og er ubeseiret siden mars. Søndag kom utligningen ett minutt på overtid da Theo Hernández satte inn 2-2 mot Parma.

Jens Petter Hauge, her fra europaligakampen mot Celtic, klarte ikke redde Milan fra det første tapet på 22 serierunder søndag. Foto: Antonio Calanni/AP/NTB

NTB

13. des. 2020 21:36 Sist oppdatert nå nettopp

Cristiano Ronaldo var som vanlig sikker fra straffemerket da han sørget for Juventus-seier. Foto: Tano Pecoraro / LaPresse via AP / NTB

Milan var blant få lag i de store ligaene som ennå ikke hadde tapt i denne sesongen før søndagens kamp, men drømmerekka så ut til å ryke. Jens Petter Hauge ble kastet innpå i pausen for å avverge et pinlig hjemmetap, men i stedet var det backen Theo Hernández som ble helten.

Han scoret to ganger og sørget for 2-2 med en knallhard avslutning ett minutt på overtid. Sist gang Milan tapte i serien var 8. mars, da Genoa vant 2-1.

Hauge og co. er fortsatt på topp i Serie A, men forspranget ned til Inter har krympet til tre poeng, mens Napoli og Juventus begge følger poenget bak der igjen.

Parma sjokkerte Milan allerede etter 13 minutter da Hernâni ordnet 1-0.

Kastet innpå Hauge

Milan fikk en scoring annullert av VAR før pause, og i hvilen ble Hauge kastet innpå. Han leverte flere gode prestasjoner ute på kanten og kunne med litt hell fått minst én målgivende pasning.

I stedet var det Parma som doblet ledelsen da Jasmin Kurtic headet inn et innlegg fra Hernâni. Etter en times spill reduserte Theo Harnandez da han headet inn en corner.

Det så ut til å bli et trøstemål, men på overtid hamret samme mann inn det viktige utligningsmålet.

Ronaldo-dobbel i kamp nummer 100

Juventus var på vei mot poengtap mot Genoa i Serie A, men i løpet av kampens siste kvarter scoret Cristiano Ronaldo på to straffespark og sikret 3-1-seier.

I kamp nummer 100 for Ronaldo i Juventus-drakt skulle superstjernen feire med mål, seier og et signal om at han er med i kampen om å sikre sin første toppscorertittel i Serie A.

For tross 79 mål på sine 100 første kamper for Juventus har Ronaldo enda ikke havnet øverst på toppscorerlisten i Serie A til slutt.

Tok igjen Zlatan

Med målene mot Genoa er han oppe i 10 mål denne sesongen. Samme antall som Zlatan Ibrahimovic, før kampen til svensken og hans Milan mot Parma søndag kveld.

Juan Cuadrado og Álvaro Morata ble felt og skaffet straffespark for Juventus og ved begge anledninger banken Ronaldo ballen midt i mål.

Alle målene i 3-1-seieren ble scoret etter hvilen. Paulo Dybala var førstemann på scoringslisten etter 57 minutter, men Stefano Sturaro utlignet tre minutter senere.

Men Ronaldo avgjorde igjen for Juventus som ligger på 4.-plass etter elleve serierunder i Serie A.