Lorentzen kunne juble for medalje: Tok bronse i OL

Håvard Holmefjord Lorentzen gjorde som for fire år siden – tok medalje på 1000-meteren i OL.

Håvard Holmefjord Lorentzen over mål på 1000-meteren i Kina.

18. feb. 2022 10:45 Sist oppdatert nå nettopp

BEIJING: At 29-åringen fra Fyllingsdalen er en konkurransemann uten like kan ingen ta fra ham. Etter over tusen dager uten å stå på en seierspall i individuelle konkurranser, våknet sirkusdyret i Beijing.

På det som kanskje blir hans siste OL-konkurranse meldte endelig medgangen seg, og Lorentzen kunne juble for medalje.