Krystallklar: – Blir ikke skremt. Vi skal forbi dem

Bodø/Glimt overbeviser stort i Europa. Kjetil Rekdal sover godt om natta.

12 minutter siden

– Det er ikke overraskende. Vi visste at de er gode. Men jeg tenker ikke annet enn at det er et fint nivå å strekke seg etter, og at vi skal forbi dem. Den reisen har vi startet på. Jeg blir ikke skremt.

Det sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen fredag.