Red Bull-rådgiveren om Gasly: – Lette etter unnskyldninger

Helmut Marko mener at Pierre Gasly (25) var for opptatt av å finne unnskyldninger da han kjørte for Red Bull-teamet.

RØDE OKSER: Pierre Gasly og Helmut Marko fotografert i Baku for en snau måned siden.

12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Gasly kjørte fra starten av 2019-sesongen for Red Bull Racing, men mistet plassen til Alexander Albon etter 12 løp.

Han har siden kjørt for Red Bulls «B-lag», som nå heter AlphaTauri. Franskmannen har forlenget med dette teamet ut 2023-sesongen. Det betyr samtidig at norske Dennis Hauger trolig tidligst er aktuell for AlphaTauri og Formel 1 i 2024.

For Mercedes gikk alt galt fredag:

Mektig

Marko er den viktige rådgiveren i Red Bull-teamet – og regnes av mange som den nest mektigste etter teamsjef Christian Horner. Marko mener at Gasly har klart å snu det siden han mistet setet hos Red Bull i 2019.

Helmut Marko mener at ting ikke fungerte på Red Bull for ham fordi «han lette etter unnskyldninger i stedet for å takle sine egne feil», sier Marko i et intervju med en intern Red Bull-publikasjon, gjengitt av Autosport.

– Det endret meg virkelig. Du lærer alltid mye mer av nedturer og utfordringer enn noe annet, selv suksess, fordi du alltid må spørre deg om hva som gikk galt og hva som kunne vært gjort bedre, sier Gasly selv om nedgraderingen i en nylig Motor Sport-podcast – og beskriver det hele som et vendepunkt.

Den mektige Red Bull-rådgiveren Marko har mye ros til Gasly nå:

– Han er lederen i laget og gjør utrolige ting. I likhet med sin landsmann François Cevert er han rask, frekk og hengiven til de vakre tingene i livet, sier Marko – med henvisning til franskmannen som kjørte i Formel 1 på begynnelsen av 1970-tallet og som døde i en kvalifisering på Watkins Glen i oktober 1973.

– For hyggelig

Pierre Gasly ble nummer 10 og 9 sammenlagt i VM i 2020 og 2021. Hittil i 2022 ligger han på 12. plass. Han har foreløpig ikke vært på seierspallen i år. Franskmannen har ikke kommentert uttalelsene til Helmut Marko.

Om Alex Albon, som fulgte etter Gasly hos Red Bull, sier Marko:

– Alex er veldig rask, men jeg lurer på om han er for hyggelig. Han er litt som David Coulthard, som alle likte, men som ikke var tøff nok, sier Marko – med henvisning til den tidligere britiske toppføreren.

I det samme intervjuet roser Marko Max Verstappen som den perfekte fører.