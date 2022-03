Chelsea stanset Middlesbrough – til semifinale i FA-cupen

Middlesbrough har tatt skalpene til både Manchester United og Tottenham i årets FA-cup, men det sa stopp hjemme mot Chelsea lørdag. London-laget vant 2-0.

Romelu Lukaku feiere scoring etter å ha sendt Chelsea i føringen mot Middlesbrough lørdag. Spissen har fått mye kritikk denne sesongen for få nettkjenninger.

NTB

32 minutter siden

Middlesbrough hadde før kveldens kvartfinale slått ut Manchester United på straffer og Tottenham 1-0 etter ekstraomganger i forrige runde. Chelsea hadde på sin side slått Plymouth og Luton i de to siste rundene, uten å imponere. Chelsea tok seg forrige sesong til finalen hvor det ble tapt for Leicester.

Etter 15 minutters spill var det det mye kritiserte Romelu Lukaku som sendte Chelsea i føringen. Mason Mount ble spilt opp på høyre kanten og svingte ballen inn i feltet, hvor den høyreiste belgeren enkelt kunne bredside inn 1-0. Det neste kvarteret bølget kampen fram og tilbake, uten at oppgjøret tok helt fyr. I det 31. minutt var Mount nok en gang servitøren da han fant Hakim Ziyech ute på kanten. Marrokaneren førte ballen innover i banen og kunne banke inn dagens andre for de blåkledde. Fem minutter senere var Lukaku nære å bli tomålsscorer, men Anfernee Dijksteel fikk avverget på strek.

Dermed kunne et effektivt Chelsea gå til pause med stillingen 2-0, mens Middlesbrough fortsatt hadde til gode å få en avslutning på mål. De første 20 minuttene av andre omgangen gikk rolig for seg, der gjestene kontrollerte det meste. Men så fikk to gode Middlesbrough-sjanser på to minutter fart på kampen. Etter 73 minutter var Timo Werner nære ved å gjøre 3-0 etter et nytt godt innlegg fra Mount.

Ti minutter før full tid var tyskeren nære igjen, men skuddet ble blokkert av Sol Bamba. Chelsea fortsatte å kjøre de siste ti, men klarte ikke å omstille sjansene. Dermed er London-laget klare for semifinale på Wembley 16. april.

Søndag spilles de resterende kvartfinalene i FA-cupen. Da møtes Crystal Palace-Everton, Southampton-Manchester City og Nottingham Forest-Liverpool. Finalen spilles på Wembley 14. mai.