Paralympics: Vilde Nilsen brøt langrennskonkurransen

Langrennsløperen Vilde Nilsen var nedfor etter at hun brøt overraskende 15 kilometer klassisk i Paralympics i Beijing mandag.

Vilde Nilsen avbildet under VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer i januar.

NTB

7. mars 2022 07:07 Sist oppdatert nå nettopp

Nilsen var siste startende i stående klasse. Etter fem kilometer sluttet tiden hennes å bli oppdatert, og det ble etter hvert klart at hun hadde brutt. I likhet med flere av de funksjonsfriske utøverne i OL kan høyden og forholdene på arenaen i Zhangjiakou ha spilt inn for Nilsen.

– Det går bra med Vilde, men hun er lei seg. Det var ikke den starten vi håpet på, sier trener Magnus Evenby til NRK.

Han forklarer at Nilsen følte seg tung, og at han ikke er bekymret for fortsettelsen av mesterskapet.

– Jeg tror rett og slett bare at det var litt uflaks med dagsformen.

21-åringen fra Tromsø er en av Norges klareste gullfavoritter, men spørsmålet før start var hvor godt hun tålte høyden i Beijing. Hun ble også koronasmittet en måneds tid før avreise til Kina. Det ble imidlertid meldt at hun var i god form.

Nilsen tok to gull under VM i snøsport på Lillehammer i januar. Fra før har hun sølv fra Paralympics i 2018 og fire gull fra para-VM i 2019.