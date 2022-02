Klar beskjed fra Amnesty: Idretten har latt seg bruke av Russland

Vinter-OL, fotball-VM og Champions League-finalen kan alle ha vært brikker i Vladimir Putins store plan for Russlands omdømme.

HOT. COOL. YOURS: Vladimir Putins Russland viser styrke overfor omverden med vinter-OL i Sotsji for åtte år siden. Noen dager senere ble Krim-halvøya annektert.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– I skyggen av de store arrangementene foregår de mørke tingene, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Tre hovedstolper i internasjonal idrett er blitt lagt til Russland de siste årene:

Champions League-finalen i 2008 ble spilt i Moskva. Etter planen skulle St. Petersburg være finalevertskap i 2022, men det er endret til Paris som følge av invasjonen.

I 2014 var russiske Sotsji vertskap for vinter-OL og Paralympics. Noen dager etter førstnevnte var avsluttet, gjennomførte Russland annekteringen av Krim-halvøya.

Russland arrangerte fotball-VM i 2018, der bildet av Vladimir Putin i møte med både FIFA-president Gianni Infantino og Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman ble stående igjen som et bevis på sportsvaskingens sanne ansikt.

VASKEMASKIN: Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman sammen med FIFA-president Gianni Infantino og Russlands mektige Vladimir Putin.

– Begge de to sistnevnte ble brukt av Putin for to formål. Det ene handler om å bygge nasjonal stolthet hjemme, og handler om Russlands posisjon som stormakt. Å ha slike ekstravagante arrangementer, som går prikkfritt og tiltrekker seg hele verdens oppmerksomhet med skinnende idrettsstjerner, er med å på å fortelle historien Putin ønsker å fortelle sin befolkning. Det andre handler om å vise frem Russland for en hel verden, og her kommer sportsvaskingen inn. En viktig del av verden ser på det, sier John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Resultatet av dette er at Putin og Russland klarer å vise seg som en del av det gode selskap og normaliserer deres deltagelse i nettopp dette, mener Egenæs.

– Lar idretten seg bruke i det autoritæres tjeneste?

– Helt uten å nøle svarer jeg ja på dette. Idretten har ganske ukritisk latt seg bruke, høyst sannsynlig fordi det er så økonomisk lukrativt. Først i senere tid har noen i idretten innsett at idrett og politikk faktisk henger sammen. Jeg er overbevist om at de store idrettsorganisasjonene vet hvilken rolle de spiller, sier Egenæs.

FINALESMIL: Manchester United-manager Alex Ferguson og Rio Ferdinand på pressekonferansen foran Champions League-finalen i Moskva i 2008.

Sigmund Loland er professor ved institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole og jobber med problemstillinger om hvordan idretten fungerer i samfunnet.

Han tror spesielt Sotsji-OL bidro til å styrke Putins posisjon internt gjennom en oppvisning av russisk styrke for omverden.

«Russland ønsker å vise kompetanse og styrke gjennom idretten. Det er jo ikke nødvendigvis galt, det gjelder de fleste arrangører av store arrangement. Utfordringen oppstår når arrangementene blir brukt for å dekke over problematiske forhold», skriver Loland i en e-post.

Han peker på at den såkalte homolovgivningen ble utviklet under lekene i 2014, mens oppmerksomheten var på idrettsprestasjonene.

På spørsmål om OL er brukt som avledningsmanøver for bakenforliggende planer, svarer styremedlem Kristin Kloster Aasen i den internasjonale olympiske komité (IOC) kategorisk:

– Jeg vet ikke om det stemmer, til det er verden altfor åpen. Hele verden har fått med seg den eskalerende situasjonen i Ukraina, så jeg tror ikke OL har fungert som en avledning i så henseende.