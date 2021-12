Brøt Hamiltons seiersrekke og tok sin første VM-tittel i finalethriller

En spennende sesong fikk sin fortjente slutt i en nervepirrende Formel 1-finale.

Max Verstappen kjørte inn til VM-tittel i Abu Dhabi etter et løp som aldri ble kjedelig.

12. des. 2021 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

Fulle tribuner. To lag. To førere. Én verdensmester. Den ene skulle kjempe om sin første VM-tittel. Den andre om sitt åttende verdensmesterskap. Formel 1 i år utviklet seg til å bli en av de mest intense sesongene noen gang. Og finalen ble intet unntak.

Det hele skulle til slutt bli avgjort på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, som høydepunktet på en av de mest dramatiske rivaliseringene gjennom Formel 1 sin historie. Kun én gang tidligere hadde tittelkandidatene gått inn i en finalehelg med like mange poeng. 369,5 poeng hver.

Etter en av de villeste finalene som har vært kjørt, vippet Verstappen sin argeste konkurrent ned fra toppen av podiet.

Et spørsmål om tid

Ingen har klart å ta fra Hamilton VM-tittelen siden 2016. Han ble verdensmester for første gang i 2008, og har siden tatt pokalen i 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og nå i 2021. Søndag ble han revet av tronen av sin argeste konkurrent.

Helt siden Max Verstappen som 17-åring fikk en plass på et Formel 1-team i 2015, har ikke ekspertene stilt spørsmålet om han kommer til å ta en VM-tittel. Det har vært et spørsmål om når.

Verstappen har gjennom sesongen imponert eksperter og fans verden over. Gjennom et år som har vært preget av koronarestriksjoner, har mesterskapet sett seg nødt til å arrangere løp på helt nye baner som aldri er blitt kjørt på før i et Grand Prix. Max Verstappen har likevel gått ut og satt banerekord etter banerekord.

– Instinktet og hans naturlige evner er fenomenale. Han kjører ut på en ny bane og setter runderekord. Det skjer ikke ved tilfeldighet, men det skjer uke etter uke, har Red Bulls team principal, Christian Horner tidligere fortalt om Verstappen.

Lagsport i førsteklasse

Løpet startet mørkt for Red Bull-laget, med en dårlig start av Verstappen. Hamilton, som startet fra andre plass, tok ledelsen da startlysene var slukket. Allerede i løpets første sving hadde bilene kontakt med hverandre. Hamilton dro den største fordelen og var stadig i ledelsen.

Dramatikken hevet seg da Red Bull valgte å skifte til nye dekk. Mercedes fulgte etter med dekkskifte. Slik fikk Verstappens lagkamerat, Sergio Pérez ledelsen og mulighet til å sakke Hamiltons fart.

– Checo (Perez) is a legend, kunne man høre Verstappen si i team-radioen.

Plutselig var Verstappen kun drøye sekundet bak Hamilton. Men faren så ut til å bli raskt avverget, da Hamilton dro fra sekund etter sekund.

En utkjøring av Antonio Giovinazzi fører så til virtuell sikkerhetsbil og bilene må sakke farten med 40 prosent. Fordel Verstappen.

Men fem runder før slutt kjører Nicholas Latifi ut og sikkerhetsbilen må ut igjen. Verstappen setter på den raskeste dekkblandingen i et siste forsøk. Finalen ender på et dramatisk vis i aller siste runde. Verstappen og Hamilton er side om side. Men sistnevnte har slitte dekk, og må se VM-tittelen gå tapt.

Neste år begynner alt på nytt. Med nytt reglement og nye raskere biler. To lag og to førere har presset hverandre til ytterpunktet gjennom 22 løp. Målflagget signaliserte enden av en helt unik sesong. Og Max Verstappen kunne slippe jubelen løs for hans aller første VM-tittel. En følelse han med sikkerhet er sulten nok for å kjempe om igjen.