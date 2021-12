Koteng bekrefter: Har hatt to samtaler med Kjetil Rekdal

Under årets siste RBK-trening kunne styreleder Ivar Koteng bekrefte at han har hatt to samtaler med Kjetil Rekdal. Flere i styret har vært involvert.

Ivar Koteng lørdag, under RBK-treningen.

En samtale torsdag. En ny samtale fredag.

Da Adresseavisen fredag formiddag kunne fortelle at Kjetil Rekdal sto på RBKs liste, hadde RBK-ledelsen allerede snakket med 53-åringen to ganger.