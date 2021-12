Kampen ble nedsablet av ekspertene

CASTELLO (Aftenposten) Håndballekspert Gunnar Pettersen kalte kampen en parodi og mener at et lag som Puerto Rico ikke skal være med i et VM.

Puerto Rico ble satt på en litt for stor prøve. Maskinen Camilla Herrem herjet med motstanderen i første omgang.

9. des. 2021 19:21 Sist oppdatert nå nettopp

Norge-Puerto Rico: 43–7

Det norske landslaget blåste over den karibiske nasjonen i håndball-VM. Det var som ventet, men det var mange håndballkjennere som ikke likte det de så.

– Dette laget burde ikke vært her, sier TV3s Gunnar Pettersen. Han mente nivået var altfor dårlig.

– Det burde heller vært A-, B- og C-VM. Nivåforskjellen var så stor at det var pinlig, sier Pettersen.

– Av Norges fire første kamper er det tre som er langt unna å holde mål i et VM. Jeg er uenig i utvidelsen til 32 lag. Det er altfor mange, og jeg tror heller ikke det har noen effekt i disse landene, selv om det sikkert er stort for dem å være med.

NRKs Geir Oustorp er skjønt enig. Han fant ut at Puerto Rico laget 21 tekniske feil bare i første omgang. Da hadde laget fått tre mål, mot Norges 21.

– Så kan man spørre hvilken verdi det har for Norge å spille etablert angrep mot en slik motstander, la han til, for det var noe trener Thorir Hergeirsson håpet laget skulle få mer av.

TV3-ekspert Ole Erevik, raste i pausen, ifølge VG. Han mente kampen var noe av det dårligste han hadde sett på toppnivå.

– De kan ikke kaste eller gripe, jeg fatter ikke hvordan noen kan si at dette gagner håndballen. Dette er en skandale for håndballsporten, sier Ole Erevik i pausen og la til opplysningen om 88 tekniske feil fra Puerto Rico i VMs gruppespill, sa han.

Hadde en plan

Etter de innledende kampene, ønsket han seg mer etablert angrep, for å teste ut ulike kombinasjoner. Men som han sa:

– Det er veldig vanskelig med de jentene vi har. De har et løpe-DNA som sitter i ryggmargen. Selv om vi snakket om det foran de to første kampene og ba dem roe ned, gikk det ikke. De blåser av gårde i angrep og så går kontringspasningen.

Og det skjedde. «Camilla, Camilla, Camilla. The Machine!» ropte speakeren da Camilla Herrem satte i gang sitt kontringsshow. Åtte mål ble det før pause (21–3).

Puerto Rico må ha følt det som om de ble overkjørt av en dampveivals, for alle i rødt løp fortere enn fortest.

Tja, hva skal man si etter en sånn kamp? Trenerne Tonje Larsen og Thorir Hergeirsson kjedet seg på benken.

Ble et slaktoffer

Med 49 mål baklengs hadde Norge færrest innslupne mål i turneringen før møtet med nettopp Puerto Rico. Det skyldes i stor grad superveteranen Katrine Lunde, som i møte med Romania hadde 19 redninger. Det ga redningsprosent på 54. Sørlendingen kom inn på listen over VMs fire største redningskvinner hittil.

Nå var det Puerto Rico som fikk unngjelde, med Lunde hvilende på tribunen. Silje Solberg og Rikke Granlund hadde oppdraget. Sistnevnte er til daglig målvakt i franske Chambray Touraine HB, Solberg i ungarske Györ.

– Vi bruker ikke mye tid på å forberede oss til denne kampen, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson til pressen dagen før dette oppgjøret.

Han lot Moa Högdahl få mye spilletid, slik at hun også skulle bli varm i trøyen. Med godt forsvarsspill, mål og ikke minst gode nest sistepasninger, økte selvtilliten.

Det Hergeirsson selvsagt hadde fått med seg var at Puerto Rico hadde tapt så mye som 15–55 mot Nederland og 10–48 mot Sverige, som var i samme innledende gruppe.

Norge hadde dessuten møtt Puerto Rico en gang tidligere, i Danmark i 2015. Da ble det norsk seier 39–13.

– For et sånt lite land, å være på den stor scenen, er definitivt spesielt. Ikke bare er vi kvalifisert, men vi er her og skal vise at håndball spilles i vårt land, sa trener Camillo Estevez på nettsiden til det Internasjonale håndballforbundet (IHF).

Gunnar Pettersen berømmer det norske laget for å holde konsentrasjonen oppe.

– Forsvarsspillet var også bra. Dessuten fikk målvaktene øvd på kontringsballer.

– Det var en tålmodighetsprøve, mente Sanna Solberg-Isaksen etter kampen. Hun fikk ikke ti mål og ble Player of the Match.

Selv speakeren ble forvirret av dette kjøret. For da Emilie Hovden la på til 31–3 kvarteret ut i 2. omgang, ropte han «Camilla Herrem». Hun satt på benken.

Håndballekspert Gunnar Pettersen var «live» fra Castellon for første gang i VM, sammen med kommentator Peder Seierstad. Norges kamper går på TV3.

Kan ikke være snille

Ingen av de norske spillerne syntes synd på Puerto Rico.

– Jeg tror de bare er glade for å være her, mente Emilie Hegh Arntzen, som selv viste frem sitt meget gode blikk. Hun fikk spille playmaker, og leverte baller til medspillere som scoret.

– Vi har ikke lyst til å føle at noen av motstanderne synes at det er gøy å spille håndball mot Norge, sa hun før kampstart.

Marit Røsberg Jacobsen var enig. Gjengen fra Karibia får mulighet til å vise seg frem, og denne gangen tok laget et ytterligere skritt inn i VM ved å avansere til hovedrunden. Iran er blant landene som ble sist i sin gruppe, og dermed må spille i Presidents Cup. Usbekistan, som var i gruppen til Puerto Rico, led samme skjebne etter tap 30–25 for de karibiske spillerne.

Norge kom til kampen med en målforskjell på 71 plussmål. Og plusset dermed på med 36 til.

Nå venter Sverige lørdag, som blir en tøff match. Norge møter Nederland mandag, og det er to av seks lag fra Norges pulje som går videre. Kampene mot Romania og Kasakhstan er allerede unnagjort i innledningen. To av disse seks lagene går videre til kvartfinalen.

Det blir ikke Puerto Rico, for å si det slik.

PS. Nederland vant 31–30 mot Romania