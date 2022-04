Ulvang vil ha historisk endring for kvinnene: Forventer motstand i Norge

FIS-topp Vegard Ulvangs siste ønske før han gir seg er likestilling i langrennsprogrammet. Han forventer å møte motstand, blant annet fra nordmenn.

Vegard Ulvang mener det er på overtid at kvinnene får gå like langt som herrene i langrenn.

– Jeg håper jeg runder av med et nytt historisk vedtak om to uker. Det ligger et forslag på bordet nå, for neste sesong og framtida, at kvinner og menn skal gå like distanser. Om skiverden er enig med meg, blir det forhåpentligvis vedtatt.

Vegard Ulvang gir seg i FIS om kort tid. Men før det skjer, vil han være med å skrive historie. Onsdag 18. mai møtes langrennskomiteen i FIS for å votere over forslaget om at kvinner og menn skal gå like distanser.