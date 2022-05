«Zucca-kjemi» hylles: Nøkkel til sluttspillsuksess

Mats Zuccarello (34) og hans russiske lag- og lekekamerat Kirill Kaprizov (25) hylles for deres spesielle kjemi – på og utenfor isen – og pekes på som nøkkelen til suksess for Minnesota Wild foran første NHL-sluttspillkamp mot St. Louis Blues natt til tirsdag.

LIKE BARN ...: Minnesota Wilds russiske Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello feirer en Zucca-scoring mot Winnipeg Jets i Xcel Energy Center i Saint Paul 26. november i fjor.

2. mai 2022 22:47 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Zuccarello er en veldig god allround-spiller: spillefordeler, fantastisk blikk, klok spiller, sier sjefstrener for sluttspillrivalen St. Louis Blues’, Craig Berube, ifølge Minnesota-avisen Star Tribune.

Vel å merke foran første kamp mellom Berubes Blues og Zuccarellos Minnesota Wild i første sluttspillrunde om NHLs Stanley Cup i Wilds hjemmearena Xcel Energy Center klokken 03.30 natt til tirsdag norsk tid - og vel å merke i en større sak om den spesielle «kjemien» mellom «Zucca» (34) og hans russiske «brother in arms», Kirill Kaprizov (25).

– Noen spillere «klikker» du bedre med enn andre, konstaterer Mats Zuccarello.

Han sto over Wilds siste fire kamper i grunnserien, men skal ifølge flere medier på plass under lagets morgentrening i Saint Paul mandag morgen lokal tid være spilleklar til kamp en i best av syv kamper serien, der Wild har hjemmebanefordel i en eventuelt avgjørende kamp syv – foran drøyt 18.000 fans (Wilds snitt i grunnserien: 18.040 – 100,48 prosent av oppgitt kapasitet.)

I henhold til statistiske fakta er helt sikkert sist nevnte – Wild-fansen – sjeleglade over Mats Zuccarellos friskmelding.

Kaprizov har scoret 74 mål siden han debuterte i NHL forrige sesong. Mats Zuccarello har lagt målgivende pasning til 33 av dem. Norges eneste NHL-spiller har scoret 35 mål siden russerens overgang fra Russland-baserte KHL. Kaprizov har lagt målgivende pasning til 21 av dem.

TO ALEN AV SAMME STYKKE: Mats Zuccarello vet nær sagt til en hver tid hvor Kirill Kaprizov befinner seg på isen, og vice versa. Natt til tirsdag norsk tid starter NHL-sluttspillet om Stanley Cup. Duoens Minnesota Wild møter St. Louis Blues.

– De leser hverandre så bra. Det kommer til å bli en tøff utfordring. De er veldig gode, en nøkkel for laget og lagets offensive spill, konstaterer St. Louis-kaptein Ryan O’Reilly.

Fakta Syv sluttspillkamper på 13 dager Minnesota Wild har hjemmebanefordel mot St. Louis Blues i best av syv kamper-serien. Hvis det står 3–3 kamper går kamp syv i på Wilds hjemmebane i Saint Paul lørdag 14. mai. Wild starter serien med to hjemmekamper, natt til tirsdag (03.30 norsk tid) og natt til torsdag (03.30). Deretter to bortekamper: Natt til lørdag (03.30) og søndag 8. mai klokken 22.30 norsk tid. Vis mer

Minnesotas Marcus Foligno (30) mener Wilds effektive russisknorske duo samhandler som om de hadde en felles sjette sans. Den ene vet hele tiden hvor den andre er. Kirill Kaprizov ser det slik: – For å være ærlig dreier det seg ikke om fancy spill. Det er de små tingene, nærkampene i rundvantene. Klarer vi å fortsette med det, vinne spillebyttene våre og til slutt hjelpe laget med å vinne, så er det det vi må fortsette å konsentrere oss om, uttaler han via en tolk, skriver Star Tribune.

De som har fulgt dem tett, hevder at de to umiddelbart fant tonen på isen. Det gjorde de også utenfor isen. Denne gimmicken - på Wilds spillerbenk under en kamp mot Edmonton Oilers 12. april - understreker at «gøy» er en avgjørende ingrediens i suksessoppskriften.

Kirill Kaprizov er blitt en superstjerne i NHL på rekordtid. I sin første sesong (2020/21) scoret han 27 mål og la 24 målgivende pasninger i løpet av 55 kamper (coronaredusert antall). Da ble Kaprizov og Zuccarello en duo etter 14 kamper, to kamper etter at nordmannen var tilbake etter sin hånd- og armskade. Kaprizov ble kåret til årets nykommer i NHL og ble belønnet med en fem års kontakt verd 45 millioner dollar (426 mill. norske kroner).

Denne sesongen spilte han 81 av 82 grunnseriekamper: 47 mål og 61 målgivende pasninger. Med 108 målpoeng er han Wilds første spiller til å oppnå flere enn 100 målpoeng, og klubbens første spiller til å ende blant de fem beste i NHLs målpoengstatistikk (5. plass).

Fakta 16 lag i sluttspillet NHL består av 32 lag, hvor av halvparten – 16 – går til sluttspillet om Stanley Cup. Her er kampene i første runde (fire kamper natt til tirsdag, fire natt til onsdag norsk tid): Boston Bruins-Carolina Hurricanes Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs St. Louis Blues-Minnesota Wild Los Angeles Kings-Edmonton Oilers Pittsburgh Penguins-New York Rangers Washington Capitals-Florida Panthers Nashville Predators-Colorado Avalanche Dallas Stars-Calgary Flames Vis mer

Kirill Kaprizov har tilbrakt 70 prosent av sin tid på isen i kamp sammen med Mats Zuccarello, som uten tvil - på tross av skader - har gjennomført sin beste seriesesong siden NHL-debuten før jul for 11 og et halvt år siden. Han har måttet stå over 12 kamper, men likevel scoret 24 mål og lagt 55 målgivende pasninger i løpet av 70 kamper. Målpoengsnitt per kamp: 1,13.

79 målpoeng er 18 flere enn hans nest beste sesong: 61 målpoeng (26 mål/35 målgivende) på 81 kamper for New York Rangers sesongen 2015/16. Målpoengsnitt per kamp: 0,75.

Mats Zuccarello har totalt spilt 84 kamper i sluttspillet. Da New York Rangers gikk til finalen i 2014 (tap for Los Angeles Kings) gjorde han 13 målpoeng (5 mål/8 målgivende) på 25 kamper. For tre år siden spilte han 13 sluttspillkamper for Dallas Stars: Fire mål og syv målgivende (11 målpoeng).

I fjor sto han for tre målgivende pasninger da Wild ble slått ut i kamp syv i første runde mot Vegas Golden Knights. Kirill Kaprizov scoret to mål og la en målgivende pasning.

– Jeg er ikke urolig i det hele tatt når det gjelder de to med tanke på det (mer) fysiske spillet i sluttspillet. Jeg tror vi vil se dem på sitt aller beste, sier Marcus Foligno.