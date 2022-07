Norges stjerneskudd: Vil unngå gullfavorittens skademareritt

EUGENE (VG) Sander Aae Skotheim (20) håper han slipper å lide samme skjebne som gullfavoritt Damian Warner (32) i løpet av 10-kampens siste fem øvelser natt til mandag norsk tid.

SKADET OG UTE: Damian Warner fra Canada ledet mangekampen sammenlagt etter fire øvelser da han pådro seg en alvorlig strekk på baksiden av låret under 400-meteren.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er dessverre slik en mangekamp er. Nå er det fire som har røket ut. Det blir nok flere i morgen også. Får bare satse på at det ikke bli meg, sier Norges VM-debutant i pressesonen etter fem øvelser natt til søndag norsk tid.

400 meter var den siste. Sander Aae Skotheim innrømmer at han var sliten foran den.

– Det var bare tungt. Jeg merket etter første hundre at «åhhh, dette er ikke min dag i dag», sier han.

Med tiden 49,80 endte han sist i sitt heat. Det andre av tre. I det siste knekte Damian Warner plutselig sammen halvveis inn på første langside. Åpenbart på grunn av en voldsom strekk på baksiden av låret.

Kanadieren ledet da sammenlagt etter fire øvelser: 100 meter, lengde, kule og høyde.

REKORDJUBEL: Sander Aae Skotheim hoppet høyest av alle da han satte personlig rekord med 2,17 i mangekampens fjerde øvelse natt til søndag norsk tid.

Skaden virket å være lik den Karsten Warholm pådro seg 5. mai i Rabat. Med den forskjell at Warner ikke klarte å holde seg på bena, og ble sittende på banedekket lenge - i smerte og fortvilelse. Dermed er han ute av gullkampen, som han sikkert fortsatt ville ha vært i hvis han hadde kommet seg helskinnet frem til siste øvelse søndag lokal tid - 1500-meteren.

Warner har oppnådd den nest beste totalpoengsummen i mangekamp i år med 8797. Bare bak Garrett Scantling med 8867 poeng. Amerikaneren kom aldri til start på hjemmebane her i Eugene etter brudd på antidopingreglementets meldeplikt. Sander Aae Skotheims personlige rekord er 8298 poeng, satt i Italia 1. mai.

Lørdag startet han med å senke sin personlige rekord på 100 meter med 29/100 til 10,88 sekunder.

– Jeg er ekstremt fornøyd med 100-meteren, og veldig fornøyd med høyde. Det var to veldig gode øvelser, der jeg følte at jeg fikk ut bortimot det jeg er god for, sier han.

Han tilføyer at kule «var ganske standard» og at han hadde 20 centimeter lenger hopp inne i lengde.

I høyde imponerte han voldsomt ved å gå over 2,17 meter i første forsøk. Dermed forbedret han «persen» med én centimeter. Han var nær ved å gå over 2,20 i tredje forsøk. Uansett var han best av alle i favorittøvelsen.

Les også Norges spenstfenomen Sander (20): – Ikke født sånn

– Du må vel være mer enn «veldig fornøyd» med høyde?

– Høyde var helt fantastisk. Det er alltid gøy å perse i en øvelse, og høyde er den øvelsen jeg følte jeg hadde best pers fra før, svarer han.

Sammenlagt ligger han på 7. plass halvveis med 4331 poeng, med kun en europeer foran seg på resultatlisten - nemlig Frankrikes verdensrekordholder Kevin Mayer (4372 poeng).

Sander Aae Skotheim resultater på mangekampens første dag: 100 meter 10,88 (888 poeng), lengde 7,55 (1835), kule 13,69 (2544), høyde 2,17 (3507), 400 meter 49,80 (4331).

Ayden Owens-Delerme fra Puerto Rico leder med 4606 poeng sammenlagt, foran Pierce Lepage fra Canada (4485) og Zachery Ziemek fra USA (4469).