OL-NOTERT: Nei, det snør fortsatt lite i Ghana. Og i Eritrea og Saudi-Arabia, for den del.

Men manglende vintervær er ingen hindring. Du har sikkert sett åpningsseremonier fra olympiske vinterleker og latt deg overraske av at land helt uten snø- og istradisjoner stiller med utøvere.

Fayik Abdi fra Saudi-Arabia er en av disse utøverne vi, som angivelig er født med ski på bena, ler litt overbærende av. Alpinisten fra landet kjent for sand, olje og høye temperaturer blir den første OL-alpinisten i historien med saudisk pass. Han begynte å kjøre på ski i Libanon, og et opphold i USA for seks år siden ga 24-åringen mer skitrening.

Abdis historie har fellestrekk med de fleste andre heltene fra nasjoner som fremstår som eksotiske i vintersportssammenheng.

Shannon-Ogbnai Ebeda er barn av foreldre som flyktet fra frigjøringskrigen i Eritrea. Han ble født i Canada og har kjørt på ski siden han var tre år gammel. Han fikset skikjøringen og drømte etter hvert om å representere foreldrenes land. Statsborgerskap ble ordnet, og han ble Eritreas første vinterolympier i 2018-lekene.

Ghanas mann i alpinbakken heter både Carlos Mäder og Kojo Benya Brown. Heller ikke han fant snø i landet han representerer. 43-åringen ble adoptert til Sveits som barn, derav det første navnet. Men hans nye foreldre holdt kontakten med den biologiske moren. I voksen alder gjenopprettet han kontakt med mor og hjemlandet og tok tilbake sitt opprinnelige navn. Du så ham under åpningsseremonien, hvor han bar Ghanas flagg. Det blir nok det eneste du får se av ham i OL. I VM for tre år siden ble Ghanas mann nummer 46 i kvalifiseringen.

Når Mäder dundrer ned fjellet, er TV-sendingen for lengst gått videre, og Henrik Kristoffersen har tatt lunsj.

