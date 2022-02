Sport OL 2022 Hæ? Et skihåp fra Saudi-Arabia?

OL-NOTERT: Nei, det snør fortsatt lite i Ghana. Og i Eritrea og Saudi-Arabia, for den del.

4. feb. 2022 14:10 Sist oppdatert nå nettopp

Men manglende vintervær er ingen hindring. Du har sikkert sett åpningsseremonier fra olympiske vinterleker og latt deg overraske av at land helt uten snø- og istradisjoner stiller med utøvere.

Fayik Abdi fra Saudi-Arabia er en av disse utøverne vi, som angivelig er født med ski på bena, ler litt overbærende av. Alpinisten fra landet kjent for sand, olje og høye temperaturer blir den første OL-alpinisten i historien med saudisk pass. Han begynte å kjøre på ski i Libanon, og et opphold i USA for seks år siden ga 24-åringen mer skitrening.