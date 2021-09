Fire kamper uten seier: – Hadde vært bekymret hvis vi var ræva til å spille håndball

Bergen Håndball står uten en eneste seier i eliteserien. Trener Fredrik Ruud er ikke bekymret.

Bergen Håndball endte opp med å tape mot ØIF Arendal i fjerde serierunde.

Nå nettopp

BERGEN HÅNDBALL–ØIF ARENDAL 30–32

Det glapp for Bergen Håndball da de fikk besøk av ØIF Arendal i Framohallen lørdag.

Ledet med åtte mål

De ledet lenge, og på et punkt ledet de med så mye som åtte mål, men det skulle ikke gå veien likevel.

Bergen lå faktisk under for første gang i kampen da det var spilt 51 minutter.

– Vi startet meget bra, vi gikk opp i ledelsen ganske fort. På et punkt la de om forsvaret, vi gjorde deretter litt feil, slet med å løpe hjem, slet med å skape ting offensivt og til slutt endte det opp med å bli skikkelig jevnt. Til slutt vant de, oppsummerer linjespilleren Fredrik Clementsen.

Etter 50 minutter fikk også Bergen en mann utvist. Likevel vil han ikke si at det hadde mye å si for kampens utfall.

– Vi klarte på en måte å kaste vekk kampen.

Tross at han tidligere denne sesongen har hamret inn scoringer, ble han stående med «kun» fire mål i denne kampen.

– Jeg fikk lite rom rundt meg og det ble litt vanskelig, sier Clementsen.

Bergen står nå med kun ett poeng på de fire første seriekampene. Clementsen mener laget må utvide de gode periodene.

– Når vi spiller på vårt beste er det få som kan slå oss.

Leander Seime scoret tre mål i kampen mot ØIF Arendal.

– Hadde vært verre om vi var dårlige

Trener for Bergen, Fredrik Ruud, syns det er svakt at de ikke skaffet seg en større ledelse til pause.

De ledet 15–7 og senere 17–10, men endte opp med pausestillingen 18–15.

– Det gjorde at det ble en tett kamp helt inn.

Selv om Bergen står uten seier hittil i eliteserien, ser ikke treneren veldig mørkt på det.

– Jeg synes det hadde vært verre om vi hadde vært for dårlige i håndball. Det er noen elementer vi ikke håndterer, som man må lære seg å håndtere. Fortsatt er det slik at vi må lære av de erfaringene vi gjør oss.

Målet fremover er å gjøre gode prestasjoner om til poeng.

– Det å bikke resultatet i sin favør, er en kunst, sier Ruud.

Fakta Bergen Håndball–ØIF Arendal 30–32 (18–15) Framohallen 4. runde, eliteserien håndball Dommere: Jo Are Johannesen og Tom Larsen Utvisninger: 4 x 2 min Bergen, 4 x 2 min Arendal Toppscorer: Philip Holm (7) Bergen: Marcus Haarvik Robson, Tord Vårdal, Leif-Erik Brenne (1 mål og rødt kort), Tobias Holm, Birk Hermann Inselseth (6), Jens Dolberg Plougstrup (4), Marius Haugstvedt, Philip Holm (7), Sebastian Waage Mossestad, Herman Bredal Oftedal (2), Ebbe Stankiewicz (3), Daniel Dimitrijevic, Leander Myklebust Seime (3), Fredrik Heskestad Clementsen (4), Marcus Rene Næss Soltvedt, Sondre Kvamme Skare. Vis mer

– Mye igjen

Han sier det jobbes «steinhardt» med å trykke på de riktige knappene.

– Vi jobber på og vi har mye igjen av sesongen. Det er kjedelig at det ikke ble to poeng mot Halden, men vi kjenner på at vi er gode nok – vi må bare levere det også.

Hittil er det ingen røde varsellamper som blinker hos verken trener Ruud eller Bergen.

– Det er det absolutt ikke. Vi er bra, men det er bare det siste, lille vi mangler. Hadde vi vært ræva, ville jeg vært bekymret.