THK-jentene fikk det tøft mot Norges beste lag, men er likevel klar for nasjonalt seriespill.

Seieren i en nervepirrende kamp mot Bjørndal var nok for THK sitt J16-lag.

Maria Høgetvet Jølle (t.v 16) og Erica Grønbech (16) kunne smiler etter å ha kvalifisert seg for nasjonal serie.

Lars Elvevold

Nå nettopp

THK- Bjørndal 13–12

THK- Halsen 9–43

Tromsø Håndballklubb sitt J16-lag skulle søndag forsøke å kvalifisere seg for det nasjonale seriespillet på deres alderstrinn. Det klarte de også, etter en nervepirrende 13–12-seier i den første kampen mot Bjørndal.

Sluttspurt sikret seier

THK-jentene lå under store deler av oppgjøret, men en sterk sluttspurt sikret seieren for hjemmelaget. Etter at Bjørndal senere på dagen tapte mot suverene Halsen, var THK klar for den såkalte Bringserien allerede før oppgjøret mot nettopp Halsen.

I den kampen fikk THK-jentene virkelig kjørt mot det som etter sigende skal være det beste J16-laget i landet. Stortapet betydde imidlertid ikke allverden all den tid THK nå kan se fram til matching mot lag fra hele landet utover vinteren.

– De var sykt gode

Maria Høgteveit Jølle (16) og Erica Grønbech (16) medgikk etter kampen at de møtte et meget godt lag i Halsen, som kommer fra håndballbyen Larvik.

– Vi visste de var gode etter å ha sett de i kampen tidligere på dagen, der de var helt sykt gode. De er visst det beste laget i Norge. Det er kjedelig å tape så mye, men vi skjønte allerede i førsteomgangen at vi kom til å tape, så det gjald bare å smile og det gjøre vårt beste. Heldigvis hadde vi en skikkelig bra heiagjeng på tribunen, sier duoen, som ser fram til å få matchet seg i den nasjonale serien, som har sin første kamphelg første helga i desember.

– I den lokale serien har vi gjort det veldig bra, og vært ganske overlegne i noen kamper, så det blir bra med skikkelig matching, sier Høgetveit Jølle og Grønbech, som nettopp har startet på førsteåret på Kongsbakken videregående skole. Flere av lagvenninnene går på Norsk Toppidrettsgymnas.

Les også Aksel (17) vil bli best i verden. Neste sommer forlater han Tromsø for å komme nærmere drømmen.

Ønsker seg bedre treningsforhold

THK-laget trener tre ganger i uka, men skulle gjerne hatt muligheten til å trene mer.

– Det er dårlig hallkapasitet i byen. Men vi må bare sørge for å være på alle treningene, være klar når treninga starter og være flink med egentrening. Men vi skulle ønske det var et bedre halltilbud i byen, avslutter THK-spillerne med.

Eveline Vinje Emberland ble THKs toppscorer i den første kampen med sine fire scoringer. I kampen mot Halsen scoret Maria Høgetveit Jølle tre ganger og ble dermed mestscorende.