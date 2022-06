Gjekstad varsler ny Vipers-stjerne

BUDAPEST (VG) Han vant sin største triumf som håndballtrener. Men Ole Gustav Gjekstad er allerede i gang med å bygge opp et nytt Vipers-lag etter Champions League-gullet.

STOR TRIUMF: Ole Gustav Gjekstad jubler for Vipers-triumfen med Zsuzsanna Tomori i forgrunnen.

13 minutter siden

Kristiansand-klubben har allerede hentet inn den svenske landslagskapteinen Jamina Roberts (32) og målvakten Sofie Börjesson (25) fra Sävehof. Océane Sercien-Ugolin (24) – med fransk OL-gull – kommer fra Krim i Slovenia og skal erstatte Nora Mørk på høyre bakspillerplass.

– Det er mulig det kommer en stjernespiller til. Vi får satse på det, sier Gjekstad til VG. Han vil ikke ut med noe navn, men bekrefter at det er snakk om en bakspiller. I tillegg til Nora Mørk forsvinner playmaker Isabelle Gulldén hjem til Sverige.

Vipers har Marta Tomac, men trenger flere med klasse i midtposisjonen. Den aller heteste på markedet er Grace Zaadi. Den franske spillefordeleren er også en hissig på mål og leverte syv scoringer da Metz slo Esbjerg i CL-bronsefinalen søndag.

Zaadi opplyser til VG at hun ikke kommer til å fortsette i den franske mesterklubben og at hun selvsagt heller ikke har noen planer om å vende tilbake til Rostov-Don i Russland.

– Alle lurer på det spørsmålet. Jeg kommer med en avgjørelse snart, sier Zaadi.

Gjekstad sier på sin side at det ikke er noen planer om å hente henne nå.

HET: Grace Zaadi er den aller heteste på det internasjonale spillermarkedet nå.

– Det er ikke så lett å tenke på fremtiden i kveld. Men veien går fort videre. Nå skal vi gjøre litt evaluering. Så starter det snart en ny sesong, sier Vipers-treneren etter å ha forsvart tittelen i Champions League.

Han har tidligere også ledet Larvik til topps i verdens gjeveste klubbturnering. Men 2022-triumfen foran 15.400 tilskuere i Budapest rager over alt han tidligere har oppnådd.

– Denne seieren topper begge de tidligere, sier Gjekstad.

– Hvorfor?

– Det har vært en sesong hvor vi har vært ganske så «undertippet» da vi startet Champions League i fjor høst.

Vipers tapte åpningen med seks mål for Györ og leverte en svært dårlig match i femmålstapet for Metz i den tredje kampen. Nora Mørk & co. scoret 18 mål og bommet på 30 skudd.

– Det var en som der spurte meg «what happened to your team», ler Gjekstad etter at Vipers har vist stor effektivitet med 33 scoringer både semifinalen og finalen av Champions League.

Etter hvert har Markéta Jerábková, Ana Debelic, Isabelle Gulldén, Zsuzsanna Tomori og Lysa Tchaptchet fungert fantastisk i konseptet til 54-åringen fra Sandefjord.

– Det har handlet om å få en del ulike nasjonaliteter inn i vår kultur og selvfølgelig jobbe med faget, sier han og sier at det som gjelder er at «alle jobber, løper og tar returløp – altså de enkle tingene».