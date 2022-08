Maren Lundby om vektproblemene i ny bok: – Bekmørkt

I en ny biografi forteller Maren Lundby åpent om vektproblemene som kostet hennes hele forrige sesong. Lundby tok på kort tid av fire kilo for å kunne ta det historiske VM-gullet for 18 måneder siden – og sier det ikke er slik hun skulle holde på.

TØFF PERIODE: Maren Lundby gikk gjennom sin mest krevende periode som idrettsutøver etter fjorårets VM-gull. Her fra «Skal vi dans» høsten 2021.

I boken skrevet av landslagssjef i hopp Clas Brede Bråthens datter – Silje Regine Bråthen – forteller 27-åringen om sin vanskelige tid før hun 7. oktober i fjor åpnet opp om vektproblemene.

Hun skrinla samtidig OL-sesongen.

– Perioden fra april til september var den verste. Da storma det greit inni meg, det var skikkelig frustrerende. Det var ikke bare å gi opp, heller, det føltes litt som om uansett hva jeg gjorde, så ble det feil. Tror aldri jeg har vært så langt nede som jeg var i den perioden der, i hvert fall ikke med tanke på hoppinga. Da var det bekmørkt, forteller Lundby i boken.

OL- og VM-vinneren jobber nå for å komme seg tilbake i hoppbakken.

Lundby slet i 2020/21-sesongen med en jumpers knee-skade. Totningen hadde vært sentral i kampen for å få stor bakke med på VM-programmet for kvinner. Men da VM i Oberstdorf kom var Lundby ikke i form.

– Da jeg kom til VM var jeg omtrent fire kilo for tung. I samarbeid med en ernæringsfysiolog kvittet jeg meg med dem, forteller hun i boken.

– Det var 18–19 varmegrader i Oberstdorf, det var flaks. Badstuene på hotellet var stengt på grunn av coronarestriksjoner. Så jeg gikk. Jeg gikk flere timer om dagen, og mens jeg møtte på turgåere i shorts og T-skjorte, hadde jeg på meg tre lag med klær. Tilbake på hotellet tok jeg en varm dusj, før jeg la meg under dyna med masse klær på igjen. Jeg svettet det ut.

Hun poengterer flere ganger at «det er ikke sånn unge utøvere skal holde på». Hopperen ble kåret til «Årets navn» på Idrettsgallaen i 2021.

Professor Jorunn Sundgot-Borgen, ved Norges Idrettshøyskole og med spiseforstyrrelser som spesialfelt, roser Lundbys åpenhet overfor NRK – og legger samtidig til en liten advarsel.

– Utfordringen er at noen yngre utøvere kan lese det som en oppskrift på hvordan man raskt går ned i vekt, sier hun til kanalen.

Hun omtaler metoden om å «svette seg ned i vekt» som en ekstrem metode, og absolutt ikke anbefalt som en metode for å endre kroppens sammensetning på.

– Det er hverken prestasjonsfremmende eller helsemessig forsvarlig, sier Sundgot-Borgen til NRK.

Lundby mener dehydreringen er mye av årsaken til at hun klarte å komme med ned til matchvekt og vinne det historiske storbakkerennet, pluss to lag-sølv i VM. Ifølge boken «Et møte med Maren» kan en kilo kroppsvekt tilsvare fire meter i hopplengde.

For Maren Lundby kom smellen etter VM. Vinnerhoppet i Tyskland ble hennes foreløpig siste konkurransehopp.

– Kroppen fikk en kjempereaksjon, forteller hun.

Ifølge den nye biografien la Lundby raskt på seg utover i fjoråret.

Likevel valgte hun å delta i «Skal vi danse» og måtte trekke seg på grunn av en skade. Siden har hun trent to ganger om daglig for å komme tilbake i kommende sesong, som både inneholder VM i Planica og skiflyging i Vikersund.

GULLJENTE: Maren Lundby vant VM-gull i sitt foreløpig siste konkurransehopp 3. mars 2021.

– Dette er det mest frustrerende jeg har vært med på, forteller hun.

Maren Lundby føler seg ikke klar for å legge skiene på hyllen. Hun skal ha få beskjed fra Olympiatoppen at ingen har klart å fikse et lignende problem på ett år. Det gjorde heller ikke hun.

– Jeg fikk også høre av dem at de fleste de har jobbet med som har opplevd det samme, har lagt opp. Jeg er usikker på om det gjelder alle, men kanskje blir jeg den første som kommer tilbake. De har i hvert fall lite erfaring med å hjelpe utøvere med den problematikken over en lengre periode, sier hun i boken.

Nå kjemper hun for at karrieren skal fortsette enda noen sesonger. VM i Trondheim i 2025 er en stor motivasjonsfaktor.

– Det verste folk spør meg om nå, det er om jeg har lagt opp, sier Maren Lundby i boken.