Grøvdal brøt 5000-meteren i EM: – Som å springe med en kniv i ryggen

MÜNCHEN (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) var lenge fremme i tet, men måtte gi seg underveis i 5000-meteren i friidretts-EM på grunn av ryggproblemene.

18. aug. 2022 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er litt tom. Jeg har visst at det var en veldig stor sjanse for at dette kom til å skje, men jeg prøvde, sier Grøvdal til NRK.

Grøvdal ledet an feltet på 22 kvinner fra 700 til 2400 meter. Men etter 3000 meter var hun nede som nummer 17, og like etterpå tuslet Grøvdal ut av banen.

Tyske Konstanze Klosterhalfen tok gullet med 14:50,47 foran Yasemin Can fra Tyrkia og Eilish McColgan fra Storbritannia.

– Det er fart som er problemet med ryggen. Det er litt som å springe med en kniv i ryggen. Når de andre øker farten, klarer jeg ikke. Det var medalje eller ingenting i dag, så da tenkte jeg det var greit å gi seg før det var for ille, sier Grøvdal.

Grøvdal ble tidligere i sommer nevnt som en klar medaljekandidat til EM-øvelsene, men oppladningen har vært vanskelig for 32-åringen fra Romsdal.

I en lengre periode har hun slitt med ryggen. Hun valgte først å stå over Diamond League-stevnet i Monaco, før hun droppet 1500- og 10.000 meteren i EM.

– Det har vært to forferdelig uker. Det var verst tenkelig tidspunkt. Det er kjipt, hvert fall med en skade som er ren og skjær uflaks, sier Grøvdal.

Smertene har gjort at Grøvdal ikke har vært i stand til å løpe de siste ukene. Onsdag fullførte hun imidlertid en løpeøkt.

– Ryggen er ikke helt bra ennå, men det er såpass bedring at hun vil gi det et forsøk, sa Friidrettforbundets lege Ove Talsnes.

Tidligere i år har Grøvdal vist gode resultater. Senest i juni satte hun ny norsk rekord på 5000 meter. Under Bislett Games løp hun på 14.31,07, altså over seks sekunder raskere enn Ingrid Kristiansens bestenotering (14.37,33) fra 1986.

I VM i Eugene i sommer fulgte hun opp med en sjetteplass i 5000-meterfinalen. Der var hun nest beste europeer, bare slått av OL-vinner Sifan Hassan (29). Nederlenderen deltar ikke i EM.

Fra før har Grøvdal EM-bronse på 10.000 meter og 3000 meter hinder.

PS! Det ble en hyggeligere kveld for de to andre nordmennene i München torsdag kveld. Jakob Ingebrigtsen vant 1500-meteren, mens Eivind Henriksen tok bronse i sleggekast.