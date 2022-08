Jakob og Henrik Ingebrigtsen varsler endringer: – Det er mye vi kan prøve

MÜNCHEN (VG) Henrik Ingebrigtsen (31) røper at det kan bli noen justeringer i opplegget som har gjort lillebror Jakob Ingebrigtsen (21) til et utrolig løpe-fenomen.

fullskjerm neste Ingebrigtsen var først over målstreken med tiden 3.32,76. Britiske Jake Heyward ble nummer to, med tiden 3.34,44. Spanske Mario Garcia tok bronse. 1 av 2 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

19. aug. 2022 10:47 Sist oppdatert nå nettopp

Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull på både 1500 og 5000 meter i München – som han gjorde i 2018. I 2021 ble det OL-gull på 1500 meter, mens i VM i USA tidligere i sommer ble det gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter.

Etter at løpe-brødrene Jakob, Filip og Henrik avsluttet trener-samarbeidet til far Gjert, har Henrik (som sliter med skader) vært nærmest Jakob.

– De siste årene har vært veldig problemfrie. Hvis det fortsetter sånn, er det bare han selv og motivasjon det står på, svarer Henrik på VGs spørsmål om hvor lenge han ser for seg at Jakob kan holde på.

– Vi har snakket om at det er en veldig stor belastning å være så mye ute på reise. Det spørs hvor mange år han orker det kjøret.

Løpebrødrene har tidligere uttalt at de ligger på rundt 250 reisedøgn.

Jakob Ingebrigtsen lover overfor samlet norsk presse at motivasjonen ikke er noe problem tross den enorme suksessen. Det første målet er å bryte 3:28 på 1500 meter. Persen er 3:28,32 fra OL-gullet i Tokyo. Verdensrekorden til Hicham El Guerrouj er på 3:26.

– For meg er det ikke vanskelig å motivere meg, for dette er veldig viktig og jeg har jobbet hardt hele livet for løpingen. Det er gøy å føle på mestring, måle krefter mot verdens beste og se hvor godt jeg kan prestere, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Ser du for deg at du brått kan bli lei?

– Ikke brått, men selvfølgelig kommer det et punkt i alles liv og alles ting der man føler man har nådd det man kan. For min del synes jeg det er like spennende å se hvor god jeg kan bli. Så må man se den dagen man stagnerer, så vil man sikkert stå litt i det. Men jeg velger å tro at det er en stund til.

– Hvor god kan du bli?

– Det synes jeg er spennende selv, men det er aldri garanti for at man kan bli bedre, men jeg har ikke noe grunn til å tro at jeg ikke kan bli bedre, for jeg har alltid hatt utvikling. Og føler selv det er mye vi kan prøve. Vi har stort sett hatt ganske lik trening siden jeg begynte å satse. Det er mye vi kan prøve.

De neste mesterskapene er VM i Budapest 2023, EM i 2024 og OL i 2024. Først etter dette er det aktuelt å gjøre endringer.

– Ut 2024 kommer vi til å kjøre veldig mye av det samme opplegget. Etterpå kan det være at vi prøver å spisse litt og endre det litt i noen år. Jeg ser for meg at hvert fall Jakob fortsetter frem til 2028 med samme trøkk og samme kjør, sier Henrik Ingebrigtsen og fortsetter:

– Det opplegget vi har nå, fungerer åpenbart veldig bra. Skal vi introdusere endringer, må vi gjøre det gradvis og kontrollert. Frem til det ser jeg bare for meg å spisse det vi gjør nå.

DUO: Henrik Ingebrigtsen var Jakobs nærmeste støttespiller i VM og EM.

Henrik spår at Jakob kan holde på i ti år i samme form, eller bedre.

– Hvis Jakob går på en smell eller to, i hans øyne var jo sølvet i VM en skuffelse, så kan det jo motivere til neste gang. Jeg vet hva Jakobs mål er i neste VM: Å vise at det er han som skal vinne gull.

– Vil det bli endringer i teamet, eller kan du funke som Jakobs nærmeste kombinert med egen satsing?

– Selv om jeg er løper selv, kan jeg være Jakobs nærmeste. Målet er egentlig at vi skal være tre stykker på tur, som ikke nødvendigvis har ansvar for hverandre, men mer at vi er tre stykker sammen på tur. Da er det ganske mye lettere. Da tenker jeg også på mesterskap, at vi er tre stykker som er i samme boble, som er i mesterskap for å prestere og er på treningsleir, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Vi har et bra nok samarbeid til at den dynamikken kan fungere ganske bra. Vi kan ganske mye om trening og er ganske interessert i løping, taktikk, høydetrening og alle sånne ting. Vi er i en god posisjon til å få dette til å funke ganske bra de neste årene, legger han til.

PS! Også Filip Ingebrigtsen sto over VM grunnet en skade, mens han ikke var kvalifisert til EM.