Bohinen ny Stabæk-trener: – En spennende mulighet

Lars Bohinen tar over Stabæk og har signert en avtale som strekker seg ut 2023.

Lars Bohinen har vært fotballekspert i Discovery denne sesongen. I fjor høst trente han Sarpsborg.

NTB

20 minutter siden

Han er klar til å lede laget mot Start til søndag, opplyser Stabæk i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyde med å få Lars på plass. Det har vært et par hektiske dager, men nå er vi glade for å komme i mål. I Lars får vi inn en veldig rutinert trener som har stått i denne situasjonen flere ganger tidligere, så vi gleder oss til en spennende høstsesong sammen med Lars, sier sportssjef Torgeir Bjarmann om ansettelsen.

Tirsdag ble det klart at Eirik Kjønø var ferdig som Stabæk-trener.

– Spennende mulighet

Bohinen var sportssjef i klubben fra 2007 til 2009.

– Hele klubben og historien gjør dette til en spennende mulighet for meg, og så liker jeg den utfordringen det blir å skape de prestasjonene her som gjør at vi får de resultatene vi trenger, sier Bohinen.

Bohinen ledet Sarpsborg 08 i sin siste jobb. Den kontrakten gikk ut etter sesongen 2021. Han har tidligere hatt ansvaret for Asker, Sandefjord og Aalesund.

Stabæk ligger på 5.-plass med 34 poeng når det gjenstår ti kamper. Det er fire poeng opp til direkte opprykk for bæringene.

– Bedre prestasjonene

Denne sesongen har Bohinen fulgt Stabæk som ekspert for Discovery.

– Jeg har jo sett mange av lagets kamper og mener potensialet i troppen på mange måter står i stil med de målsettingene vi har. Samtidig ligger vi på femteplass akkurat nå, og det er nok det vi fortjener i øyeblikket, ut fra prestasjonene, sier han.

– Det klare målet er å bedre prestasjonene. Vi kan ikke ha så sterkt fokus på kun resultater, vi må ha fokus på det som skaper resultatene: prestasjoner, utvikling og det som skjer i hverdagen, sier Bohinen.