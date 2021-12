Han skal sørge for tysk triumf for første gang på 20 år

Når Karl Geiger sitter klar på bommen i Schattenbergbakken onsdag ettermiddag, kan han se ut over hele Oberstdorf. Hjembyen.

Under ham ligger gater og bygninger han kjenner godt. Når Karl Geiger hopper i Schattenbergbakken i Oberstdorf er han bokstavelig talt på hjemmebane. Det er her han vokste opp, og det er i denne bakken han lærte seg å bli skihopper i verdensklasse.

Det er her han hører til. Det var her han lærte seg å gå på ski, det var her han vokste opp, fant sin kjæreste og giftet seg med fest i lokalene på langrennsstadion, det er her han bor i leilighet i foreldrenes hus sammen med Franziska og deres drøyt ett år gamle datter Luisa.

Det er her han vil bryte en slags tysk forbannelse som har ligget over Vierschanzentournee som Hoppuka kalles i dalførene midt i Europa hvor den arrangeres. Ingen tysker har vunnet siden Sven Hannawald vant alle fire rennene, som den første noensinne, og kunne feire i Bischofshofen 6. januar 2002.