Thoresen etter tapet: – Jeg skal jo være verdens beste løftekran

JORDAL AMFI (Aftenposten): Skuffelse og oppkast. Morten Thoresen sto lenge med hodet nede i vasken i intervjusonen. Han kastet opp.

Morten Thoresen kastet opp av utmattelse og skuffelse etter at han tapte kvartfinalen foran et ellevilt publikum i Jordal Amfi.

Nå nettopp

Det så så bra ut. Han hadde en solid ledelse på sin motstander i kvartfinalen i 67-kilosklassen. Men så gikk det galt. Det siste minuttet raknet det.

Da blir en ambisiøs 24-åring fra Bodø skuffet. Veldig skuffet. Etter at han var ferdig med sitt besøk i vasken, gjorde han seg klar til intervjuer. Trener Fritz Aanes hadde allerede fortalt at han syntes dommerne hadde dømt til fordel for hans motstander, Alamat Kebispayev fra Kasakhstan.

– Jeg er i kvartfinale mot en av verdens beste brytere. Det står 6–6 og jeg har muligheten til avgjøre. Jeg tar den ikke, sier han og følger opp med litt nordnorsk bannskap.

Ingen unnskyldninger

Han hadde tak rundt livet på kasakhstaneren og publikum i Jordal Amfi hylte så desibelnivået kunne blåst bryterne av matten. Men grepet glapp.

– Jeg orker ikke å skylde på noen, så enkelt og greit er det. Jeg skal være verdens beste løftekran i sånne situasjoner. Nei ... uansett må jeg ta dette på min kappe, fortalte han.

Han hadde brutt to kamper tidligere på dagen og hadde overbevist. Kunne det være noe stort på gang. Dermed blir skuffelsen ikke mindre stor etterpå.

– Skulle ønske så sykt at det var på min side dette. Det er ett minutt igjen, ett minutt, og så blir jeg straffet. Det er sikkert noen dårlige økter som er årsaken, sier han.

Et lite håp

Dommernes avgjørelser har han ikke tenkt å tenke lenge på.

– Jeg gidder ikke kom med unnskyldninger.

Nå er ikke alt medaljehåp ute. Dersom Alamat Kebispayev går helt til finalen senere lørdag, skal han bryte om en bronsekamp søndag.

Men det håpet dempet ikke skuffelsen, selv om han til slutt slo fast at denne karrieren fort kan bli lang.

– Dere har ikke sett det siste fra meg, sa han og gikk.