Hardt ut mot Sørloth: - Har aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller

Lars Lagerbäck mener konflikten med Alexander Sørloth var av grunnene til at han ble sparket som landslagssjef.

Lanserer bok: Per Joar Hansen. Her med Lars Lagerbäck fra pressekonferansen.

5. okt. 2021 10:04 Sist oppdatert nå nettopp

3. desember ble Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen sparket som norske landslagstrenere, og erstattet av Ståle Solbakken.

Tirsdag kommer Hansen med sin selvbiografi, hvor Lagerbäck også har skrevet et kapittel.

Tapte for Serbia

Her mener Lagerbäck at den mye omtalte konflikten mellom han og Alexander Sørloth, etter et møte dagen etter et tap for Serbia, er en av årsakene til at han og Perry fikk sparken.

– I tillegg mener jeg at «Sørloth-affæren» og medienes behandling håndtering og vinkling påvirket NFFs avgjørelse, skriver Lagerbäck.

Den tidligere landslagssjefen gir videre sin versjon av det som skjedde under et spillermøte etter 1–2-tapet for Serbia i fjor høst.

En hendelse som ble offentlig mat i VG rett etterpå, og hvor det ble mye skriverier i etterkant.

– Hører ikke hjemme

Lagerbäck mener at han, Perry og Sørloth selv var blitt enige om å legge lokk på saken etter at det smalt.

Men sier at han nå likevel skriver om dette i boka, fordi NFF, Sørloth og agenten valgte å fortsette å kommentere saken ved ulike anledninger.

– La meg først si at Alexanders oppførsel ikke hører hjemme på et profesjonelt nivå. Etter at jeg startet som fotballtrener i 1977, og fra 1990 i internasjonal fotball, har jeg aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller. Dette var ikke en gang i nærheten!, skriver Lagerbäck.

Under møtet havnet Lagerbäck og Sørloth i diskusjon. Lagerbäck skriver at man gikk gjennom defensiv dødballer – hvor Serbia scoret. Og en situasjon der Sørloth ikke «gjorde jobben sin».

Og fortsetter:

– Så skjedde det noe som jeg aldri har opplevd før: Foran hele gruppen, spillere og ledere, skyldte Alexander på resten av laget! At De skulle ha satt den serbiske spilleren i offside. Han nektet dermed å påta seg sitt ansvar. Da gikk jeg inn og kuttet av den videre diskusjonen.

Lagerbäck skriver videre:

– Som den eneste spilleren beskyldte Alexander Sørloth Perry og meg for å ha gitt spillerne feile holdninger i forkant av Serbia-kampen, og at dette var hovedårsaken til at vi tapte kampen. I løpet av mine 40 år som elitetrener har jeg alltid praktisert metoden med å formidle til spillerne hvorfor vi gjør ting og hvorfor vi vinner fotballkamper. Han mente altså at det var vår feil - at vi bygde opp et helt feil tankesett, som igjen resulterte i at vi ikke klarte å gjennomføre vår taktiske kampplan.

Perry beskriver hendelsen slik i boka:

- Jeg opplevde Alexanders frustrasjon mot Lars som meningsløs. Jeg kjente at jeg ble både oppgitt og forbannet.

– Ikke noen problemer

- Har dere snakket med Alexander før boka kom?, fikk Perry spørsmål om under pressekonferansen.

– Jeg tror ikke noen av oss har noen problemer med å ta en kaffekopp med Alex, er svaret fra Hansen.

NB! Adresseavisen har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Alexander Sørloth i saken, foreløpig uten å lykkes.