To av NBA-favorittene slått ut – nå er det vidåpent

Phoenix Suns og Milwaukee Bucks var to av de største favorittene til å vinne NBA-troféet i år. Natt til mandag måtte begge ta den tunge turen hjem.

UTSLÅTT: Det så lyst ut for Milwaukee Bucks da Giannis Antetokounmpo leverte en enorm 1. periode, men så sluknet håpet.

16. mai 2022 07:11 Sist oppdatert 12 minutter siden

For Suns sin del var det ekstra bittert: De var det soleklart beste laget i NBAs grunnserie med 64 seiere og 18 tap, men da det gjalt som mest så ble slovenske Luka Doncic og Dallas Mavericks for sterke.

Milwaukee Bucks var også høyt oppe på oddslistene før sluttspillet, og i serien mot Boston Celtics ledet de hele tre ganger (1–0, 2–1 og 3–2) – men Celtics svarte hver gang.

Søndag kveld var det duket for det beste konseptet i amerikansk sport: «Game 7».

Allerede etter den første perioden i kamp 7 mellom Boston Celtics og Milwaukee Bucks hadde greske Giannis Antetokounmpo scoret ti poeng, tatt åtte returer og stått for seks målgivende pasninger.

– Det sier litt om hvor dominerende han er, og hvor vanskelig han er å forsvare seg mot. Han er den store nøkkelen for Bucks, sa VG+ Sport-kommentator Frederik Gnatt.

LÅ STRØDD: Det er ikke lett å forsvare seg mot «The Greek Freak» (t.v.). Det fikk Grant Williams (på gulvet) erfare tidlig.

Tidligere denne uken kunne du på VG+ lese om hvordan Antetokounmpo gikk fra nigeriansk flyktning, til gateselger i Athen, før han fikk smaken på basketball som 13-åring, og etter hvert jaktet av NBA-speidere allerede før han rakk å ta steget opp som proffspiller i hjemlandet.

Nå er han en av verdens aller beste basketspillere, og i juni kommer det en Disney-spillefilm om Bucks-heltens liv.

Og kamp 7 søndag kveld så også først ut til å være skrevet etter et Disney-manus.

For med Celtics på hjemmebane i TD Garden hadde Jayson Tatum, Jaylon Brown & co. fansen i ryggen hele veien, og lagene fulgte hverandre skritt for skritt, poeng for poeng.

– Dette er akkurat det vi drømte om, sa en oppspilt VG+ Sport-kommentator.

SVARTE: Bostons store stjerne Jayson Tatum svarte på Giannis sin kjempestart med 17 poeng i 1. omgang. Til slutt vant Celtics 109–81.

Men så begynte Boston Celtics å dra i fra, og énmannsshowet Antetokounmpo var ikke nok til å henge med gjennom tredje periode.

Til slutt måtte den store grekeren senke hodet og innse at det ikke ble noen ny Conference Finals-opptreden i år.

Bucks vant NBA-sluttspillet i 2021.

I Dallas var Phoenix Suns aldri i nærheten av å true Mavericks. Doncics lag stakk fra med en gang, og ledet med over 20 poeng i store deler av kampen.

Suns tapte til slutt 90–123, og mange trodde at dét kunne ha vært enden på visa for Chris Paul (37), men veteranen har en hyggelig beskjed:

– Jeg legger ikke opp, sier han.

IKKE FERDIG: Chris Paul.

Med de to store favorittene ute er det vanskelig å spå en vinner. De amerikanske bookmakerne gir nå Golden State Warriors størst sjans til å vinne.

Slik spilles NBA Conference Finals:

Øst: Boston Celtics - Miami Heat

Vest: Dallas Mavericks - Golden State Warriors