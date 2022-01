Derfor vinner Norge skjebnekampen

BRATISLAVA (VG) Sander Sagosen er et hakk over Jim Gottfridsson. Norge er favoritter i skjebnekampen mot Sverige – på grunn av bedre bakspillere og større fart i kontringene.

DUELLEN: Sander Sagosen mot Jim Gottfridsson er ofte den viktigste duellen når Norge møter Sverige.

ANALYSE: Norge slo Sverige på deres egen hjemmearena i Malmö for to år siden og har vunnet de seks siste møtene siden 2017. Svenskene har tross store coronaproblemer levert bra i EM. Favorittstempelet er norsk når de to naboene møtes til avgjørende kamp i Ondrej Nepela Arena tirsdag kl. 20.30.

Dette er forutsetningene for kampen:

Ved seier er Norge gruppevinner og klare for semifinale.

Ved uavgjort er Norge også videre, men da som nummer to i gruppen.

Ved tap går Norge ikke videre til semifinale.

Her er VGs vurdering av lagene:

MÅLVAKTER

Norge: Torbjørn Bergerud startet EM med å få et skudd i hodet. Har ikke funnet det absolutte toppnivået etter det, tross 31 i redningsprosent, men har levert en sterk sesong i Danmark og bør ha sine beste EM-kamper foran seg. Kristian Sæverås kom inn og var med å sikre seieren mot Spania. Har vært omtrent like bra som Bergerud i EM. Sammen utgjør de en sterk duo.

Vår vurdering:

Sverige: Fryktelig uheldig for svenskene at deres keeperstjerne Andreas Palicka forsvant ut med corona mandag. Han er en internasjonal toppkeeper som vil bli savnet. Tobias Thulin leverte en meget sterk kamp da Sverige bare slapp inn 18 mål mot Polen i hovedrunden. Kan så absolutt skape trøbbel for Norge. Peter Johannesson har også levert bra når han har fått sjansen i EM.

Vår vurdering:

FORSVAR

Norge: Har slitt med å finne strukturen på forsvarsspillet med litt nye prinsipper. men Norge har justert seg inn mesterlig. Forsvarsspillet mot Spania var av ypperste klasse med Magnus Gullerud, Petter Øverby og Vetle Eck Aga som anførere. Aggressivt og effektivt. Det svenske angrepsspillet får en utfordring om Norge leverer det samme tirsdag.

Vår vurdering:

Sverige: Den klart beste delen av svenskenes spill. Har selv med forsvarssjef Max Darj ute levert defensivt spill av ypperlig klasse. Oscar Bergendahl og Fredric Pettersson har tatt tunge tak i midtforsvaret i det relativt defensive forsvaret etter tradisjonell svensk modell. Svenskene har hevet det defensive mange hakk siden 32 baklengs mot Spania i EM-åpningen.

Vår vurdering:

KONTRINGER/RETURLØP

Norge: Norge slet med tempoet i EM-innledning. Bare seks rene kontringsmål i gruppespillet ligner ikke håndballgutta. Men i Bratislava har farten kommet for fullt med kantspillerne Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen i front. Harald Reinkind kommer i andre bølge og er i denne fasen nesten umulig å stoppe når han kommer i en ren duell mann mot mann.

Vår vurdering:

Sverige: Glenn Solberg ønsker å utnytte lagets gode forsvarsspill i enkle mål i kontringer. Men her lykkes ikke Sverige helt. Har superraske Hampus Wanne på venstrekanten, men sliter både med å få den første bølgen hurtig nok opp og trykker heller ikke hardt nok etter med bakspillerne. Men Sverige er raske tilbake og vil gjerne kontre bedre også.

Vår vurdering:

BAKSPILLERE

Norge: Norge slet med rytme og flyt i Russland-tapet innledningsvis. Etter hvert har det løsnet. Sander Sagosen varierer, men er glimrende på sitt beste. Den store overraskelsen er at han avløses av Erik Toft med et rasende effektivt skudd. Sander Øverjordet har også styrket en bakspillerrekke der også Reinkind leverer på høyt nivå.

Vår vurdering:

Sverige: Jim Gottfridsson er en sterk internasjonal spiller, men har ikke det samme toppnivået som Sander Sagosen. Alternativet Felix Claar har forsvunnet ut med corona. Et klart minus for Sverige. Godt besatt til høyre med Lukas Sandell og Albin Lagergren. Jonathan Carlsbogaard har ikke vært dominerende på venstreback og alternativet – Elverums Eric Johansson – er varierende.

Vår vurdering:

STREKSPILLERE

Norge: Her gjør Magnus Gullerud en sterk jobb med om å bryte om motstanderens forsvar og scoret 11 mål til nå. Thomas Solstad et sterkt alternativ, men rammet av sykdom. Den tredje strekspilleren, Petter Øverby, har fått lite tid i angrep.

Vår vurdering:

Sverige: Sverige har ikke lenger Andreas Nilssons tyngde på strek. I de siste kampene har Oscar Bergendahl gjort en bra jobb med riktige bevegelser. Ble kåret til Sveriges beste spiller da Tyskland ble slått. Alternativene er ikke mange.

Vår vurdering:

KANTSPILLERE

Norge: Sebastian Barthold har fått sitt store gjennombrudd på landslaget. Er svært effektiv både på kontringer og kantskudd og setter dessuten inn nesten alle straffer. Kristian Bjørnsen har fått en ny start i Aalborg og har levert bra på høyrekanten. Her er Kevin Gulliksen et meget godt alternativ som er blitt lite brukt.

Vår vurdering:

Sverige: Venstrekant Hampus Wanne er Sveriges aller beste om mest effektive spillere. Kanskje verdens beste ving akkurat nå. Flensburg-kanten henviste Magnus Jøndal til benken i fjor. Sverige lider av at veteranen Niklas Ekberg er ute på på grunn av en positiv coronatest på motsatt kant.

Vår vurdering:

TRENER

Norge: Christian Berge hadde et vanskelig 2021. Men har i par med den nye assistenten, Jonas Wille, truffet på mye i VM. Har hatt suksess med å rullere mer på spilletid og har fått inn flere spillere til å dele ansvaret med den dominerende Sander Sagosen. Humør og guts preger det norske laget nå.

Vår vurdering:

Sverige: Glenn Solberg styrer Sverige trygt og godt. Har bra kommunikasjon med spillerne og styrer ut fra kjente svenske prinsipper i spillet. Gjorde suksess med VM-søv og 5. plass i OL i sitt første år med svenskene. Nå har han løftet et lag med coronaproblemer veldig fint i EM.

Vår vurdering:

SLUTTSUM

Norge-Sverige 34–30