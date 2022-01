Plutselig OL-klar: – Alle trodde jeg var ferdig. Det var jeg ikke.

Kjetil Jansrud har i det skjulte drevet opptrening for å rekke OL. Søndag ettermiddag var det klart.

Kjetil Jansrud holder pressekonferanse 16. desember utenfor Olympiatoppen i Oslo. Han hadde en krykke og nevnte ikke OL som en mulighet for comeback.

23. jan. 2022 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

Et stygt fall i Beaver Creek tidlig i desember. Det indre leddbåndet var røket, og korsbåndet så skralt ut. De første meldingene var klare. Dette var sesongslutt. Kunne det også være karriereslutt?

Nei, da. Kjetil Jansrud har kommet tilbake fra skade før. Og han har prestert godt etter å ha kommet tilbake. 36-åringen fra Vinstra gjorde det klart ganske tidlig etter at skaden var diagnostisert, at dette ikke var «the end».

I et videointervju som fulgte pressemeldingen om OL-uttaket forteller han om hvordan han taklet skaden i desember i fjor.

– Jeg var innstilt på at sesongen røk, men ikke at karriere var over.

Han begynte på opptreningen. Det var i utgangspunktet aldri snakk om å «nå OL», som det heter. Men så har han i all hemmelighet sett at dette går bra. Han har trent og trent med OL som mål. Det gikk bra. Så bra at Olympiatoppens sjef, Tore Øvrebø, søndag ettermiddag foretok et hasteuttak. Eneste navn i det uttaket:

Kjetil Jansrud.

De siste uken har han testet kneet i Kvitfjell, selveste hjemmebakken. Det han opplevde, var så bra at han nå er OL-klar.

Her faller Kjetil Jansrud i Beaver Creek. Han ødela et leddbånd på innsiden av kneet og sesongen var over – trodde de fleste.

Lysdahls skade

Han forteller at det på en måte var korsbåndsskaden til Kristin Lysdahl som indirekte har sendt ham til OL. Jansrud hadde fått en operasjonsdato og var klar til å legge seg under kniven like før jul.

– Den datoen jeg hadde fått, passet bedre for henne enn for meg. Hun er yngre og mer urutinert på skader enn meg. I samråd med alle rundt meg bestemte vi oss for å utsette operasjonen.

Samtidig fikk han et aldri så lite hint fra en av sine behandlere. Han fortalte at det kunne jo hende at leddbåndet grodde av seg selv – uten operasjon. Det var nettopp det som skjedde. I alle hemmelighet har han siden nyttår trent i Kvitfjell. Målet har hele tiden vært å bli klar til OL. Men han sa det ikke til så mange.

– Jeg har i det skjulte planlagt for en rask retur. Jeg har samlet mye bra mennesker rundt meg og synes jeg har gjort en god jobb både fysisk og mentalt.

– Fysiologien var på hans side. Slik vi ser det, har skaden leget seg nok til at vi kunne gi Kjetil grønt lys til Beijing, sier Marc Strauss, knespesialist på Olympiatoppen, til VG.

Stolt og glad

I videointervjuet som er gjort ikke langt fra opptreningsløypene, er det en storfornøyd veteran som har gjort noe som ingen trodde skulle være mulig. Jansrud er klar til å kjøre på ski i over 100 km/t drøyt to måneder etter en alvorlig kneskade.

– Jeg er stolt over at jeg klarte det. Det vil også være mitt femte OL, noe som gir meg personlig en følelse av stolthet.

Og da kommer jo det selvfølgelige spørsmålet. Har han noe som helst i et OL å gjøre? 36-åringen svarer klart.

– Jeg har ikke fått bevist denne sesongen at jeg kan konkurrere om medaljer, men jeg har bevist det før. Og jeg drar ikke til OL uten å være frisk nok til å kjempe om medaljer. Jeg drar for å prestere.

Mangler press

Jansrud debuterte allerede i Torino-OL i 2006. Det ble ingen medaljer i debuten, men han har tatt medaljer i alle tre OL senere. Høydepunktet blir fortsatt gullet fra Sotsji i 2014. Men sølvet bak Aksel Lund Svindal i Pyeongchang for fire år siden henger også høyt.

At ingen har forventninger til ham nå, passer ham veldig godt. – Jeg kan snike meg inn i disse rennene uten press.

Han har selvsagt fått spørsmål om han kan komme til å ødelegge kneet ytterligere dersom han begynner så tidlig. Han avviser det.

– Med vanlig, ren skikjøring blir det ikke verre. Faller man i denne sporten, så kan man fort ødelegge seg uansett hvor gode knær man har, sier han.

I OL vil han kjøre med en stabiliserende skinne rundt kneet. Ikke fordi han må, men mest for å være helt på den sikre siden.