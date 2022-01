Kilde før Kitzbühel: – Min akilleshæl

Aleksander Aamodt Kilde (29) er i sitt livs form og har vært tilnærmet uslåelig i fartsdisiplinene denne sesongen. Fasiten er fem seire og én andreplass på elleve renn.

KANONFORM: Aleksander Aamodt Kilde er i kanonform foran helgens fartsrenn i Kitzbühel. Her avbildet etter han vant utforen i Wengen forrige fredag.

21. jan. 2022 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Neste stopp er verdens farligste utforløype, «Die Streif» i Kitzbühel.

– Kitzbühel er litt min akilleshæl. Jeg synes det er en vanskelig bakke å kjøre fort i, men jeg har jo hatt noen raske partier og treninger. Så jeg får prøve å endre på det i år, sier han til VG.

I denne bakken har Kilde som beste resultat i utfor en sjetteplass fra 2016. I fjor måtte han stå over rennene etter han røk korsbåndet på trening i januar 2021. Året før kjørte han inn til 9. plass.

Onsdagens trening tyder på at det kan være i ferd med å endre seg: Kilde var kjappest på den første treningen, 22 hundredeler foran italienske Matteo Marsaglia og østerrikeren Matthias Mayer.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen og formen sånn generelt, sa Kilde på et pressemøte like etter at han hadde sust ned til beste tid på treningen.

– Jeg får prøve å sørge for å kjøre den svingen jeg har om dagen, for den har vært veldig rask. Men det hadde vært fett med en gondol, det er jeg ordentlig «keen» på, sier verdenscupvinneren fra 2019/20 til VG.

Det han sikter til er at når man vinner renn i Kitzbühel får man navnet sitt på en gondol (heisvogn) i anlegget. Fra før har Atle Skårdal, Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt, Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen vunnet renn der.

– Kitzbühel er Kitzbühel. Men det er to sjanser i år, så jeg får bare prøve å utnytte de godt uten å ta noen alt for dristige avgjørelsen, og komme seg til mål, sier Kilde og fortsetter:

EGEN GONDOL: Aksel Lund Svindal i 2013 under avdukingen av hans egen gondol i Kitzbühel.

Fakta Norske seire i Kitzbühel: 1990: Atle Skårdal – utfor 1994: Lasse Kjus – kombinasjon 1997: Lasse Kjus – kombinasjon 1998: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 1999: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 2000: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 2001: Lasse Kjus – kombinasjon 2002: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 2004: Lasse Kjus – utfor 2013: Aksel Lund Svindal – super-G 2015: Kjetil Jansrud – utfor 2016: Henrik Kristoffersen – slalåm 2016: Aksel Lund Svindal – super-G 2018: Henrik Kristoffersen – slalåm 2018: Aksel Lund Svindal – super-G 2020: Kjetil Jansrud – super-G Vis mer

– Det er en lang karriere, og jeg får mange muligheter her. Med det utstyret jeg har nå er alt mulig. Men samtidig så slår det nok litt mer her, enn der jeg pleier å kjøre fortest.

I år arrangeres det to utforrenn i den beryktede traseen. Første forsøk er fredag, før verdenscupens gjeveste renn kjøres lørdag. Rennene er de to siste før OL i Beijing, en generalprøve for fartsløperne.

Søndag kjøres det slalåm hvor vi kan forvente en ny kjempeduell mellom Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg og Lucas Braathen. Siste renn før OL for slalåmkjørerne er i Schladming 25. januar.