Iversen gir seg som landslagstrener for langrennskvinnene

Ole Morten Iversen har funnet ut at det beste er at han takker for seg. Nå vil han bruke mer tid på andre ting enn langrenn.

Ole Morten Iversen ser bort på skistjernen som har dekket over resultatsvikten: Therese Johaug. Iversen erkjenner at resultatene bak skidronningen har vært for dårlige under hans ledelse. Nå takker både Iversen og Johaug for seg.

10. mars 2022 16:13 Sist oppdatert 7 minutter siden

Kontrakten til kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen går ut etter inneværende sesong. 63-åringen bekrefter overfor Adresseavisen at han ikke blir med videre.

– Det er flere årsaker til at jeg mener det er riktig å gi seg nå. Det ene er at jeg føler jentene trenger nye impulser og en annen type trener. Det andre er at jeg har savnet det å være trener i ordets tradisjonelle betydning. Jeg har nå har vært trener for landslag i seks år (trener for Sverige og Norge), og det å være landslagstrener er mye annet enn det å bare være trener. I tillegg er det jo på tide å tenke litt på Unni, familie og venner, i store deler av året har jeg vært fraværende de siste årene.