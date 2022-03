Har avvist nytt RBK-bud: - De har spurt hva vi vil ha

HamKam-leder Bent Svele bekrefter at de har takket nei på nytt angående Kristian Eriksen.

RBK har prøvd tre ganger: Og fått nei tre ganger. På Kristian Eriksen.

12 minutter siden

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et bud. Og at vi har takket nei.

Det sier HamKam-leder Svele til Adresseavisen.