Pappa Nypan traff engelsk storklubb søndag

RBKs stortalent Sverre Nypan og rådgiver og far Arne Nypan er på plass hos Rasmus&Saga.

Publisert: 28.08.2023 19:53

Selv tar han alt med stor ro, Sverre Halseth Nypan (16).

Både han og far og rådgiver Arne Nypan er også klare på at framtida akkurat nå er på Lerkendal.

Men i denne ukes Rasmus&Saga er den voldsomme oppmerksomheten rundt stortalentet naturlig fokus.

En rekke klubber har fulgt sønnen fra tribunen i det siste, og nå forteller Arne at en engelsk storklubb fulgte kampen mot AaFK søndag - hvor sønnen scoret.

Og at klubben traff far Nypan for en prat etterpå.

Mens Arne Nypan pratet med representanter for et engelsk storlag på Lerkendal søndag, var Sverre Nypan selv utelukkende opptatt av kampen. Vis mer

Pimenta som agent

Dette var en samtale sønnen selv ikke var del av.

For mens Sverre konsentrerer seg om å utvikle seg som spiller - noe han også snakker om i podcasten - tar faren seg av det andre.

Nå snakker de også om årsaken til at de har knyttet til seg den brasilianske storagenten Rafaela Pimenta, og hvordan dette skjedde.

Les også Trenerjakten: Derfor mener Maalen han er rett mann

En taklingssterk, men treg sideback. En tregere ving. En enda tregere spiss. Og et supertalent av en indreløper. Vis mer

Blir på Lerkendal

Men vi snakker også om Rosenborg.

For tross «koket»: Nå sier både sønn og pappa at det er 99 prosent sjanse for at 16-åringen blir værende gjennom dette vinduet. Og at de også er i samtaler med RBK om å forlenge kontrakten.

For der er duoen krystallklar: RBK skal ha igjen noe den dagen indreløperen eventulelt reiser videre.

Vi får også svar på en rekke andre ting rundt fotball-Norges mest omtalte tenåring for tida:

* Hvordan ble han så god?

* Hvor lenge vil han fortsette å bo hos foreldrene?

* Hvordan løser han skolehverdagen?

* Og ikke minst: Hvordan er han bak rattet, ettersom han nå har begynt å øvelseskjøre til bil?

Vi har også ukas lag og er innom overgangsvinduet, som stenger torsdag.

Les også RBK-kapteinen om rykteflommen: - De trodde jeg hadde slått ham ned

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.