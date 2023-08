Warholms hemmelighet: – Jeg elsker det, men hater det samtidig

BUDAPEST (VG) Ingen kjenner Karsten Warholm (27) og Leif Olav Alnes (66) bedre enn Amalie Iuel (29). Hun røper at Warholm blir mer nervøs enn de fleste – noe han selv har et elsk-hat-forhold til.

– Jeg tror ikke man er født med «stålnerver». Jeg vet at Karsten kjenner på de nervene han også. Kanskje mer enn noen andre jeg kjenner, sier Amalie Iuel til VG.

Den gravide idrettsprofilen har i lang tid vært i treningsgruppe med Karsten Warholm og Elisabeth Slettum under Leif Olav Alnes’ ledelse. Iuel har vært tett på Warholms verdensrekord på 45,94 og ett OL-gull, to VM-gull og to EM-gull på 400 meter hekk.

I Budapest kan Warholm bli historisk som eneste herre med tre VM-gull. Men tross erfaringen og merittene, tro ikke at han kommer uten nerver eller uten å merke presset. Iuel peker på at det er nødvendig for å prestere, men like fullt ubehagelig.

– Sammen så har de klart å ikke la nervene ødelegge, men heller hjelpe på prestasjonen og få ut det i positiv energi. Det er fort gjort at nervene tar overhånd også, sier Iuel.

Hun røper at Warholm og Alnes prater mye og at det er mye psykologi i det.

– Leif bruker mye tid på akkurat det, å jobbe med hodet til Karsten. Det som skjer i hodet til Karsten er vel så imponerende som det han gjør fysisk. De to tingene går hånd i hånd, sier Iuel.

I en mingle-seanse med Warholms sponsor Puma, ble hans evne til å takle store anledninger et tema.

– Det ligger veldig mange store prestasjoner i det å være nervøs, det er veldig viktig. Er du ikke nervøs, klarer du ikke å skvise ut det beste av deg selv. Det er en slags gave. Når du føler presset og nervene, det er da du kan løfte deg med anledningen, sier Warholm og slår fast:

– Jeg elsker det, men hater det samtidig.

Han virker avslappet og til å elske det han driver med. Få dager før forsøket går han fra intervju til intervju, mens han småprater og smiler høflig med alle.

– Selvtillit er noe du bygger opp. Det er ikke noe som er gitt, og i så fall er det ikke ekte. Vi presterer veldig bra på trening, det er hemmeligheten, sier Warholm.

Til VG er konklusjonen at han aldri har kommet til et mesterskap med en bedra oppkjøring.

– X-faktoren er at du aldri vet hva du kan dra opp av hatten i et mesterskap. Du kan få frem noe bra fordi det er ekstra stort. Jeg vet jeg er i god form, og ser meg aldri tilbake.

Han er storfavoritt i Budapest, men møter sterke konkurrenter i Alison dos Santos og Rai Benjamin.

