Mohoric vant på målfoto – Hushovd stusser over Uno-X sitt valg

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) tok seieren med hårfin margin foran Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step). Uno-X markerte seg igjen, men fikk det tungt i avslutningen.

forrige







fullskjerm neste VANT: Matej Mohoric. 1 av 3 Foto: TIM DE WAELE / AFP / NTB

Det var Matej Mohoric og Kasper Asgreen som spurtet om seieren på den 19. etappen. Målfoto viste at Mohoric var knepent foran. Ben O’Connor (AG2R Citroën) fikk den siste pallplassen.

Uno-X tok ansvar og var det laget som styrte i front for å ta opp jakten på bruddet lengst fremme, men til slutt måtte alle de fire Uno-X-rytterne slippe.

– Jeg synes de ble litt for ivrige, men at de setter farge på en etappe, det må vi hylle, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Rasmus Fossum Tiller ble til slutt Uno-X’ bestemann på en 21. plass. Han fikk problemer med kjedet på sykkelen på avslutningen av etappen. Etterpå fikk han trøst av laget.

– Det er fortvilende, sier TV 2s ekspert Dag-Otto Lauritzen mens bildene av Tiller som trøbler med kjedet ruller over TV-skjermen.

– Vi ga absolutt alt. Jeg er selvfølgelig litt skuffet, men vi prøvde alt vi kunne, sier hovedpersonen til TV 2.

DAGENS BESTE NORDMANN: Rasmus Tiller endte på en 21. plass. Vis mer

– Tok dere for mye ansvar og serverte det til de andre? spør TV 2.

– Tja, vi var fire stykker. Jonas (Abrahamsen) og Anthon (Charmig) hadde brukt en del krefter på å ta oss opp, de trodde nok at det var greit å holde (Simon) Clarke og (Victor) Campenaerts på relativt nærme avstand, sier Tiller.

Og det var den tauejobben som Mohoric og Asgreen utnyttet for å komme seg helt fremst.

– Vi gamblet litt. Noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke. Vi er fornøyde med løpet, sier Abrahamsen til TV 2.

Det var et vilt hardkjør for å komme seg med i et brudd på etappen. Både Rasmus Tiller (Uno-X) og Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies) forsøkte seg innledningsvis, men fikk aldri noen ordentlig luke.

Da 50 kilometer var tilbakelagt, skulle det omsider lykkes for en gruppe på ni ryttere, med sterke navn som Warren Barguil, Julian Alaphilippe og Mads Pedersen.

Ingen Uno-X-ryttere klarte å komme med i den gruppen, men etter hvert ble bruddet hentet inn av en større gruppe følgere. Den besto av hele fire Uno-X-ryttere: Jonas Abrahamsen, Søren Wærenskjold, Rasmus Tiller og Anthon Charmig.

Samtidig stakk duoen Simon Clarke og Victor Campenaerts av. Det gjorde at Uno-X la seg i front for å ta opp jakten.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd stusset over det valget.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de holder på sånn, sa Hushovd – før han senere la til:

– Det er synd at de må bruke så mye krefter når de er fire ryttere i bruddet. Jeg synes det er en feil prioritering.

Og da Asgreen, O'Connor og Mohoric rykket fra jaktgruppen, måtte Charmig, Abrahamsen og Wærenskjold slippe. Tiller var Uno-X’ siste håp, men til slutt fikk også han nok.

Det gjenstår nå bare to etapper av årets utgave av Tour de France. Lørdag venter en kort fjelletappe der rytterne skal ta seg fra Belfort til Le Markstein Fellering (133,5 km). Deretter venter den 115,1 kilometer lange strekningen fra Saint-Quentin-en-Yvelines til Champs-Élysées.