Filip Ingebrigtsens kamp for VM-plassen: Har to løp til å klare kravet

Filip Ingebrigtsen (30) har kniven på strupen før to løp denne helgen, mens storebror Henrik (32) må krysse fingrene for at hans tidligere resultater er nok for å sikre plass til VM i Budapest.

LØPESTJERNER: Filip Ingebrigtsen like foran storebror Henrik på Bislett Games i juni. Foran til høyre kan man skimte Narve Gilje Nordås, som har klart VM-kravet med god margin. For de to storebrødrene Ingebrigtsen ser det mer usikkert ut før fristen går ut kommende søndag. Vis mer





– Filip har ikke hatt sesongen han hadde håpet på. Han kommer til å løpe to løp denne helgen, et i Leverkusen 29. juli og ett i Luxembourg dagen etter. Han ønsker å være i VM, men ikke for enhver pris. Om han ikke er der rent tidsmessig, må han fokusere på veien videre, sier Håvard Tjørhom, toppidrettsansvarlig i Norges Friidrettsforbund.

Begge storebrødre til Jakob Ingebrigtsen er i fare for å gå glipp av VM i Budapest 19. til 27. august – men har også høyst realistiske muligheter til å komme med. Førstkommende søndag 30. juli går kvalifiseringsperioden ut.

Filips håp er at han løper raskere enn VM-kravet på 1500 meter (3.34,20) i ett av de to løpene kommende helg. Hans sesongbeste er nesten fem sekunder bak kravet, 3.39,18 i Luzern 20. juli.

Han hadde også hatt muligheten til å løpe flere løp i håp om å kvalifisere seg gjennom rangeringslisten til det internasjonale friidrettsforbundet, men valgte i stedet å spisse formen for å prøve å kvalifisere seg på tid, forklarer Tjørhom.

– Vi har troen på at han kommer seg til VM. Han har vært i god trening, men har ikke fått ut konkurransefarten i løp. VM er jo et mål for ham denne sesongen, så han har ikke begynt å se på neste år allerede, sier Tjørhom.

Narve Gilje Nordås skal på sin side til VM, og det med denne spesielle detaljen:

Henrik må på sin side krysse fingrene for at hans plass på 5000-meterrangeringen til det internasjonale friidrettsforbundet er nok til å kvalifisere seg.

Der må han være innenfor topp 42. Og når listen blir oppdatert med hans 3000-meterløp i Luzern, vil han være rundt denne 42.-plassen, anslår Tjørhom.

– Han er jo i grenseland, og vi har ikke kontroll på alle de foran ham. Det som er veldig gledelig, er at han har satt personlige rekorder i år og hatt en utvikling. Det har vært veldig, veldig kjekt å se. Han ikke har planlagt flere løp, så vi får vente å se, sier Tjørhom.

– Han forbedret poengsummen på 3000 meter sist, og ligger veldig nærme å kvalifisere seg, supplerer sportssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet.

VM-troppen tas ut 2. august. Jakob Ingebrigtsen kan på sin side slappe helt av: Hans VM-plass har aldri vært i fare denne sesongen. VG har ikke lyktes å få en kommentar fra løpebrødrene.