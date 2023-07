22-åring vant 14. etappe av Tour de France — dødt løp mellom Pogacar og Vingegaard

Velt, stygge skader, ryttere som brøt og et virkelig hardkjør fra Jumbo-Visma preget den 14. etappen av Tour de France.

Ineos Grenadiers-rytter Carlos Rodríguez utnyttet Pogacar og Vingegaards intense duell og seiret i Alpene.

Og for en duell det ble.

De to gigantene vekslet mellom å angripe, og mellom forsøkene gikk det så sakte at Rodríguez, gjennom enorme folkemasser, hentet de inn igjen.

– For et kaos, nå er det helt kokos her, sa TV 2s kommentator Christian Paasche om folkehavet som knapt lagde rom nok for rytterne å sykle i.

Foto: STEPHANE MAHE / Reuters / NTB

Det stinket Vingegaard-seier lang vei av lagprestasjonen til Jumbo-Visma, men Tadej Pogacar nektet å la dansken ta nye sekunder.

Anført av Christophe Laporte kjørte det nederlandske laget knallhardt, og allerede 100 kilometer før mål ble det satt et høyt tempo.

– Det er en kjørestyrke her som er helt enorm, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Gruppen med blant annet Tobias Halland Johannessen, som lenge satt i et brudd som flere ganger ble splittet og samlet, ble syklet fra og falt lenger og lenger bak den gule gruppen som raste over fjellene i Alpene.

Med 20 kilometer igjen og kun ett fjell som gjensto å bestige var feltet i front blitt til syv. Blant dem to ryttere fra UAE og to ryttere fra Jumbo-Visma: Adam Yates og Tadej Pogacar (UAE), og Sepp Kuss og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

ALPENE: Rytterne på vei opp Col de Joux Plane i Alpene på den 14. etappen av Tour de France. Vis mer

Kuss røk først. Så Yates – tilsynelatende planlagt – og med 3,7 kilometer fra toppen av Col de Joux Plane hugget Pogacar til.

Sloveneren fikk flere meter, men Vingegaard bet seg fast og fant ryggen til erkerivalen igjen.

Ingen av dem maktet å riste av seg den andre, og heller ikke bonus-sekunder var nok til å skille de to.

Vingegaard økte sammenlagtledelsen med ett fattig sekund.

Foruten den intense duellen til slutt bød den 14. etappen av Tour de France på mer dramatikk enn de 13 første til sammen.

Etter bare fem kilometer gikk en stor gruppe ryttere i asfalten, og etappen ble midlertidig stanset.

– Det er veldig sjelden vi ser dette, sa TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche da rittet ble satt på vent.

Syklistene holdt en fart på 50 km/t da velten gikk. Omtrent 50 ryttere måtte stoppe.

STANSET: Den 14. etappen av Tour de France ble midlertidig stoppet etter en massiv velt. Vis mer

Umiddelbart etter velten strømmet ambulansepersonell til for å hjelpe ryttere som gikk i asfalten.

Få minutter etter ble det bekreftet at Movistar-rytter Antonio Pedrero måtte bryte touren og var på vei til sykehus.

En snau halvtime senere ble det fremdeles ventet på flere ambulanser, og også Louis Meintjes, med kragebeinsbrudd, og Esteban Chaves måtte bryte.

Tobias Halland Johannessen og Vegard Stake Laengen var blant de involverte, men både de to og samtlige andre nordmenn klarte seg.

Men det skulle bli dramatisk for flere ryttere: Med litt over 120 kilometer igjen dundret DSM-rytter Romain Bardet, som lå på 12. plass sammenlagt, i bakken i utforkjøringen ned Col de Saxel.

Skadene han pådro seg gjorde at også han måtte bryte årets tour.

KNUST: Romain Bardet oppløst i tårer etter at han gikk i asfalten på den 14. etappen av Tour de France. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

James Shaw, som sykler for EF Education-Easypost, slo følge med sin franske sykkelkollega ut av Tour de France.

Han ble også liggende etter en stygg krasj i den samme utforkjøringen og ble den femte rytteren på lørdagens etappe som måtte se seg nødt til å kaste inn håndkleet – den 16. totalt i touren.