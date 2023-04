Kollaps av Casper Ruud – røk ut av Barcelona Open

(Casper Ruud – Francisco Cerundolo, 6–7, 3–6) Casper Ruuds (24) trøblete form vil ingen ende ta. Torsdag røk han ut i 3. runde av Barcelona Open mot Francisco Cerundolo (24) – nummer 32 i verden.

SLITER OM DAGEN: Verdenstreer Casper Ruud.

20.04.2023

Det er Ruuds åttende tap på 19 kamper i 2023.

– Det er det vi kaller «choke» «choke»Når en spiller ikke spiller som forventet / en kollaps av en spiller / at en spiller sløser bort en stor ledelse. For å referere til andre sporter: AC Milan som ledet 3-0 mot Liverpool i Champions League-finalen i 2005 for så å ende opp med tap, kan kategoriseres som en choke. I basketball var det stor ståhei da det suverene Golden State Warriors-laget ledet 3-1 i NBA-finals, men endte opp med å tape 3-4 mot Cleveland Cavaliers i 2016. på tennisspråket, sier Discoverys kommentator Christer Francke om spillet til Ruud.

Nordmannen spilte om kvartfinale i ATP500-turneringen, men det er Cerundolo som skal møte britiske Dan Evans lørdag.

Det vil nok irritere nordmannen kraftig. Han hadde motstanderen på gaffelen store deler av åpningssettet.

Ruud ledet nemlig 5–3 og hadde servegame da han hadde to settballer. Men han misbrukte begge muligheter, og dermed var Cerundolos første break for kvelden et faktum.

Argentineren fulgte opp gamet etter en trå start på settet, og han tok gamet etter tiebreak med stillingen 7–5.

– Et lite ran, fastslo Discovery-kommentator Christer Francke etter det første settet.

Mens Ruud var i en god periode i åpningssettet ble spillet satt på vent i et par minutter. Det ble spilt høy musikk utenfor tribuneanlegget, noe som fikk publikum til å reagere flere ganger.

Se hendelsen i videoen over.

STARTET BRA: Casper Ruud lekte seg i store deler av det første settet, men han opprettholdt ikke nivået lenge nok til at det kunne straffe motstanderen.

I sett to fortsatte Cerundolo sitt gode spill – og etter tre game var det en 3–0-ledelse til argentineren.

Så fulgte duoen hverandre til det sto 2–5 i game. Cerundolo kunne avgjøre. Men Ruud leverte et godt servegame under press og reduserte til 3–5.

Da var det argentinerens tur til å serve igjen – og den muligheten tok han vare på i motsetning til verdenstreeren.

Casper Ruud har mulighet til å slå tilbake igjen neste uke da det er Madrid Open – Masters 1000-turnering.

