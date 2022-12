Det bergenske stortalentet: – Mange snakket dritt om meg

Flere hadde ikke tro på Pål Haugen Lillefosse etter 2021-sesongen. Nå har han overbevist alle som tvilte.

I sommer tok Pål Haugen Lillefosse sin første EM-medalje som senior.

19 minutter siden

– Jeg vet det var mange som snakket litt dritt om meg, forteller Pål Haugen Lillefosse om sesongen 2021.

For året gikk ikke helt etter planen for 21-åringen som konkurrerer i stavsprang for Fana IL. Blant annet ble mye av sesongen ødelagt på grunn av skader. Det var ikke lett for bergenseren, som kan fortelle at han var langt nede.

