16-åringens dopingsak går til CAS

Dopingsaken mot den russiske kunstløperen Kamila Valijeva (16) er likevel ikke over: Nå har Verdens antidopingbyrå (WADA) anket dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

OL-GULL: Kamila Valijeva, her under OL i Beijing, tok OL-gull i lagkonkurransen under lekene i Kina.

21.02.2023 16:04

I januar i år ble Valijeva renvasket for skyld i forbindelse med dopingsaken som preget Beijing-OL i fjor - av en russisk spesialkomité.

Tirsdag ettermiddag skriver nyhetsbyrået Reuters at nettopp WADA har anket dopingsaken rundt Valijeva til Idrettens Voldsgiftsrett (CAS).

Den da 15 år gamle kunstløperen hadde vunnet OL-gull med det russiske laget under vinterlekene i Kina. Like etter gullet ble det kjent at tenåringen hadde testet positivt for et forbudt stopp før OL, men at det Det russiske antidopingbyåret (RUSADA) opphevet den midlertidige utestengelsen hennes.

WADA har tidligere bedt om fire års utelukkelse av den unge kunstløpstjernen, men RUSADA ila henne ingen sanksjon ut over diskvalifikasjon fra konkurransen den dagen prøven ble avgitt, før mesterskapet i Beijing i fjor.

Allerede etter at den da 15 år gamle kunstløperen hadde tatt OL-gull i lagkonkurransen, og det hadde blitt kjent at hun hadde testet positivt før lekene, var WADA og CAS involvert. Da for å avgjøre om kunstløperen skulle få lov til å fortsette mesterskapet.

IOC og Wada, samt Det internasjonale skøyteforbundet klaget RUSADAs avgjørelse inn for voldgiftsretten CAS i Sveits. Retten har hastebehandlet saken og falt ned på at kunstløperen ikke skulle utestenges umiddelbart.

Dog var ikke CAS sin avgjørelse den gang en frikjennelse av Valijeva positive test i forkant av lekene.