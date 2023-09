Vingegaard avslører: Utopisk sykkeltrippel lurer i bakhodet

Tour de France rager høyest, men sykkelstjernen Jonas Vingegaards har også en annen våt drøm: Å kjøre for sammenlagtseier i flere Grand Tours i samme sesong.

Jonas Vingegaard imponerer i Vueltaen. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 11:30

Danske Vingegaard har vunnet Tour de France to år på rad og vil gjerne plusse på med flere seirer i verdens største sykkelritt. Samtidig har han flere tanker og drømmer i hodet.

Å vinne flere Grand Tour-ritt på ett år, samt å jage gull i VM og OL, ser han ikke på som utenkelig.

– På en eller annen måte har jeg vel også en drøm om at man kunne kjøre for en god sammenlagtplassering i alle tre (Grand Tours) i ett og samme år, sier Vingegaard til dansk TV 2 Sport.

Han erkjenner samtidig at prosjektet kan være litt utopisk.

– Det virker samtidig vanskelig, for med Tour de France må du være hundre prosent for å kjøre om sammenlagtseier, og har du kjørt Giroen og ikke er hundre prosent i Touren, kan det bli vanskelig, sier Vingegaard.

Jumbo-Visma-stjernen forsøker i første omgang å kjøre to Grand Tours i samme kalenderår. Det har han gjort i år.

Den store utfordringen i forhold til å prøve alle tre er rekkefølgen på dem.

– Tour de France er den store touren som krever mest. Den krever mest mentalt og fysisk. Hvis det hadde vært omvendt, at Touren var først og de to andre etterpå, kunne man like gjerne gitt det en sjanse, sier Vingegaard.

– Det er litt synd. Men det kan hende jeg prøver en gang, legger han til.

Han har også tidligere luftet tanken om at han drømmer om å kjøre OL i Paris neste år. Da er det også VM i Sveits, et VM som virker å bli for klatrerne.

Til tross for problemer med magesyke i den første uken av årets Vuelta a España, er Vingegaard fortsatt med i kampen om sammenlagtseieren. Han vant den 13. etappen forrige uke.