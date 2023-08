Reagerer på regjeringens VM-støtte: – Kommer med en bismak

Regjeringen lovet tirsdag 342 millioner kroner dersom Narvik får tildelt alpin-VM i 2029. Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) er ikke utelukkende positiv.

Publisert: 09.08.2023

Almeland er leder for idrett, familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Det er en veldig gledelig nyhet idrettsministeren kommer med når hun lover støtte dersom Narvik får tildelt alpint-VM. Vi bør ha flere slike arrangementer på norsk jord, sier stortingsrepresentanten til NTB og fortsetter:

– Samtidig er det viktig at disse pengene ikke går på bekostning av idretten ellers. Jeg mener hun i dag må garantere at disse pengene ikke tas utelukkende over spillemidlene. Idretten trenger å bli betrygget på at denne lovnaden ikke går utover annen aktivitet for bredden.

Ikke klar med fordeling

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery kan imidlertid ikke love nøyaktig hvor pengene vil komme fra.

– Vi legger opp til at et eventuelt statlig tilskudd dekkes over statsbudsjettet og med spillemidler, og har ikke tatt nærmere stilling til fordelingen nå, sier Jaffery til NTB.

Kultur- og likestillingsdepartementet skrev tirsdag i en pressemelding at de lovet å bidra med 342 millioner kroner til utbygging av VM-løypene dersom Narvik får tildelt alpin-VM i 2029.

Avgjøres i 2024

– Denne lovnaden kommer med en bismak. Idrettsministeren bekrefter jo min frykt, at pengene kan ende opp med å bli tatt fra det som uansett skulle gått til idretten, sier han.

– Jeg mener hun burde ha trygget idretten om at VM i all hovedsak skal finansieres over statsbudsjettet, og ikke gå på bekostning av annen aktivitet i idrettslag rundt omkring, legger stortingsrepresentanten til.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal 4. juni 2024 avgjøre hvem som får mesterskapet. Dersom Narvik vinner fram, må regjeringen legge fram saken for Stortinget før et eventuelt tilskudd kan bli bevilget.