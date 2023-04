Formel 1-stjernene på plass da Holger Rune raknet i Monaco

(Holger Rune - Andrey Rublev 7–5, 2–6, 5–7) Med Lando Norris, Charles Leclerc og Pierre Gasly på tribunen tapte Holger Rune forspranget i finalen - og Andrej Rubljov tok sin første ATP 1000-seier.

BARE NESTEN: For Holger Rune, som tapte forspranget - og finalen - av Monte-Carlo Masters mot Andrej Rubljov.

16.04.2023 17:18 Oppdatert 16.04.2023 17:47

Under solsteken i Monaco så Holger Rune ut til å gå mot sin andre ATP 1000-triumf i finalen av Monte-Carlo Masters.

Men i det tredje og avgjørende settet raknet det fullstending for Rune:

Foran stjerner som Ferrari-fører og monegasker Charles Leclerc gikk dansken gikk tidlig opp i en 4–1-ledelse, før Rubljov slo nådeløst tilbake og utlignet til 4–4 med seier i tre strake game.

På stillingen 5–5 slo dansken en volley rett i nettet, og tok ut frustrasjonen med å banke to baller opp på tribunen. 19-åringen mottok en advarsel fra dommer, men var fortsatt tydelig irritert på seg selv og gestikulerte mot publikum - som svarte med å bue på unggutten.

Rublev slapp aldri taket og med 7–5 i tredje sett tok russeren sin første seier i en ATP 1000-turnering.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har slitt så mye med å vinne en ATP 1000-turnering og nå har jeg klart det. Jeg er så fornøyd, sier Rubljov i et intervju vist på Eurosport og discovery+.

Russiske Rubljov har tatt sterk avstand til krigføringen i Ukraina og benyttet anledningen til å takke for støtten han har opplevd fra tennis-verden:

– Det at jeg er fra det landet jeg er fra, og at jeg allikevel får så mye internasjonal støtte - det betyr mye for meg, sier Rubljov i seiersintervjuet.

Rubljov markerte motstand mot krigen etter semifinalen av Dubai Tennis Championship like etter Russlands invasjon i februar 2022:

Rune var nummer ni i verden før turneringen, men klatrer nå til syvendeplass. Casper Ruud er rangert som nummer tre i verden.

– Først og fremst vil jeg si, gratulerer til Andrej. Du fortjener denne seieren, sier Rune til sin overmann etter tapet.

fullskjerm neste STJERNESPEKKET: Ferrari-fører Charles Leclerc (ned til venstre) under finalen av Monte Carlo Masters. Til høyre, med solhatt, sitter Alpine-fører Pierre Gasly 1 av 3 Foto: ERIC GAILLARD / Reuters / NTB

Fakta Kategorier av tennisturneringer: Major: De mest prestisjetunge. US Open, Australian Open, Roland Garros og Wimbledon. ATP World Finals: En turnering på slutten av sesongen, hvor kun de åtte best rangerte spillere på touren deltar. ATP 1000: Totalt 9 turneringer, som Monte-Carlo Masters og Paris Masters. De høyeste på ATP-touren utenom Major og World Finals. ATP 500: 13 turneringer. ATP 250: 33 turneringer. Vis mer

Det har aldri vært noe i veien med selvtilliten til Holger Rune. Som 17-åring fortalte han TV 2 Danmark at målet var å slå Rafa Nadals rekord i Roland Garros (spanjolen har nå vunnet turneringen 14 ganger).

I mars skapte dansken overskrifter da han sa at han drømmer om å være en del av den neste «Big Three» «Big Three»Begrep som brukes om trioen Roger Federer, Rafael Nadal, og Novak Djokovic. Mellom seg har de vunnet 64 major-turneringer. , sammen med Jannik Sinner og Carlos Alcaraz.

Dansken har også tidligere vært involvert i en aldri så liten ordkrig med Norges store håp, Casper Ruud, men de to har siden skværet opp. I november sa Ruud at han tror den danske unggutten kan bli verdens beste spiller.

Før finalen mot Andrey Rubljov i Monte Carlo sto 19-åringen med tre ATP-titler, den største av dem Paris Masters i 2022.