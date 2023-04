Trengte to mill. til talentutvikling. Slik gikk det

Ranheim lanserte et fullskala fotballakademi. Det ble en «billig-løsning».

I høst lanserte Ranheims Frank Robert Saltvik og Frank Lidahl en akademisatsing til sju millioner kroner. Men klubben fikk ikke inn pengene de trengte.

14.04.2023 15:43

Høsten 2022 fortalte Adresseavisen at Ranheim ønsket å bygge sitt eget fotballakademi.

Klubben mente at talentutviklingen i Trøndelag var blitt svakere og svakere over lengre tid, og at de måtte ta sin del av ansvaret for å finne en løsning.