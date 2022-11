EM-eventyret: Slik er håndballjentenes gylne vei til åtte gull

LJUBLJANA (VG) EM er håndballjentenes største suksess. Søndag kan gull nummer ni komme. Danmark er motstander i drømmefinalen.

forrige









fullskjerm neste ELLEVILLT: Vilde Ingstad (til venstre), Kristine Breistøl, Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg-Østhassel og Sunniva Næs Andersen fører an i jubelen etter at plassen i Norges 12. EM-finale ble sikret fredag. 1 av 4 Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

20. nov. 2022 11:39 Sist oppdatert 6 minutter siden

VG-sportens Jostein Overvik har vært til stede på samtlige finaletriumfer. Bli med på hans reise i ord og bilder.

Ingen mesterskap har vært mer fylt med elleville norske prestasjoner, gulltårer og seierssang enn europamesterskapet i håndball. Hele åtte av jentenes 14 mesterskapstriumfer har kommet i EM. Til sammenlignet har Norge vunnet fire VM- og to OL-gull.

Norge spiller sin 12. finale på 15 EM-sluttspill mot Danmark kl. 20.30 søndag kveld. EM har vært en nesten sammenhengende norsk suksess med seier i 94 av 114 kamper (6 uavgjorte og 14 tap).

For å beskrive den sterke norske EM-historien: Til sammen 68 spillere og to norske landslagssjefer har et eller flere EM-gull hjemme i premieskapet. 90 norske jenter har tatt en eller flere EM-medaljer.

EM startet tre år etter at det europeiske håndballforbundet EHF ble grunnlagt i 1991. Marit Breiviks første mesterskap som landslagssjef ble avskjeden for en av de største spillerne. Ingrid Steen scoret 10 da EM-bronsen ble sikret i 1994.

To år senere gjentok en annen av stjernene fra gjennombruddet på 80-tallet, Trine Haltvik, prestasjonen med 10 mål i EM-finalen. Men det hjalp ikke mot Anja Andersens Danmark i en finalearena stappfull av røyk, bajer og støy i Herning. Det ble sølv.

Men Haltvik skulle snart få oppleve gull. Som den eneste av bronsejentene fra 1986 – Norges første håndballmedalje noensinne.

HISTORISK: Gulltårene trillet hos Heidi Tjugum etter den første EM-triumfen for 24 år siden.

EM-gull 1998: – Jeg måtte bare gråte ut

(Norge-Danmark 24–16) Heidi Tjugum var den aller største finalehelten da håndballjentene vant sitt aller første gull 20. desember 1998.

– Alt som har skjedd kom over meg. Jeg måtte bare gråte ut det hele. Jeg tenkte på alle treninger og alt slit som ligger bak. Veien frem til dette har vært lang. Dette gullet betyr enormt, sa Tjugum til VG etter den historiske triumfen.

Anja Andersen var ikke lenger landslagsspiller og arvefienden Danmark ble avkledd i Amsterdam. 25 år gamle Tjugum leverte karrierens kanskje beste kamp ved å redde 26 av 43 danske skudd. Etterpå gråt hun inn i treningsjakken på sidelinjen. Stormen av følelser var av orkans styrke denne søndagskvelden fire dager før julaften.

I bakteppet lå en av 90-tallet største konflikter i norsk håndball. Et par år tidligere hadde Cecilie Leganger trukket seg fra landslagslaget, Tertnes og all håndball. Rett før EM i Nederland kalte en ikke så lite stolt landslagssjef Marit Breivik inn til pressekonferanse. Med Leganger. Hun var tilbake for Norge.

Superkeeperen fra Bergen leverte fantastisk i treskolandet. Men finalen var Tjugums. Hun dominerte sammen med mesterskapsdebutantene Else-Marthe Sørlie (da 20 år) og Mia Hundvin (21).

Med 12 minutter igjen av finalen ledet Norge 21–10. Det fikk TV3-kommentator Rune Brynhildsen til å utbryte: «De er jo superkvinner, alle mann!».

forrige







fullskjerm neste PÅ TRIBUNEN: Susann Goksør får et trøstende kyss av Janne Tuven. Else-Marthe Sørlie (til venstre) og Ann Cathrin Eriksen er med. 1 av 3 Foto: Mattis Sandblad / VG

På tribunen rant tårene også hos den skadde kapteinen, Susann Goksør Bjerkrheim. Hun var i sitt livs form før mesterskapet, men drømmen brast i en korsbåndskade. Goksør opplevde aldri EM-gull som spiller.

– Det er klart det er litt ekkelt for Susann. Hun hadde fortjent å få vært

med. Men hun klarer å glede seg med oss. Og som jeg sa til henne: Det var så moro å vinne at vi må gjøre det igjen i VM til neste år, sa vikarkaptein Kjersti Grini etter triumfen.

Norge vant VM-gull på hjemmebane i 1999, men måtte vente lenge på en ny EM-triumf. Mesterskapet i 2000 ga bare 6. plass og Danmark tuktet Norge 25–22 i Århus-finalen to år etter. I 2003-VM ble Norge nummer seks og klarte dermed ikke OL-plass.

Europamestre 1998: Heidi Tjugum, Cecilie Leganger, Jeanette Nilsen, Kjersti Grini, Ann Cathrin Eriksen, Else-Marthe Sørlie, Sahra Hausmann, Mette Davidsen, Trine Haltvik, Siv Heim Sæbøe, Janne Tuven, Mia Hundvin, Tonje Larsen, Elisabeth Hilmo, Elise Alsand og Camilla Carstens.

GJENNOMBRUDD: Gro Hammerseng jubler og Danmark-keeper Karin Mortensen fortviler i EM-finalen 2004.

EM-gull 2004: – Dette er helt sykt

(Norge-Danmark 27–25) Året 2004 kom som et lite sjokk på håndballjentene. For første gang siden 1984 skulle OL spilles uten Norge. Det førte til redusert budsjett, generasjonsskifte og en voldsom revansjelyst.

Gro Hammerseng-Edin (37) sto som kaptein frem som selve gallionsfiguren for det norske laget. Danmark ble finaleslått i Budapest. Hammerseng var strålende, men måtte vente nervøst på benken utvist i finalens siste minutt.

– Dette er helt sykt. Nå er jeg bare lykkelig og vil feire hele natten, sa hun til pressen på seiersfesten.

– For meg er håndball virkelig store følelser. De har alltid drevet meg frem. Men under EM i Ungarn var jeg ikke nervøs foran en eneste kamp. Jeg hadde en magisk, god følelse og tror det kicket vi opplevde varte gjennom de neste årene, sa Hammerseng til VG for noen år siden.

EM-gullet i 2004 var starten på håndballjentenes gylne periode som har gitt 12 mesterskapsgull på bare 17 år. Landslagssjef Marit Breivik snudde motgangen etter å ha fått den finskfødte Larvik-stjernen Katja Nyberg tilbake på landslaget.

– Den største utviklingen i dette laget har Marit Breivik selv stått for. Hun har forandret seg mest av alle, og det er bra gjort. For Katja er det svært viktig at laget disponeres annerledes og at hun har fått mer tid sammenhengende på banen. Katja ble god da Breivik sluttet med «det byttesirkuset», sa Katjas far, Robert Nyberg til VG.

forrige







fullskjerm neste FEIRET GULL: Karoline Dyhre Breivang (til venstre), Ragnhild Aamodt, Kari Mette Johansen og Randi Gustad. 1 av 3 Foto: Terje Bringedal / VG

EM-finalen ble mer dramatisk enn mange hadde forestilt seg etter at Norge slo vertsnasjonen Ungarn med 15 mål i semifinalen. Men Karoline Dyhre Breivang avgjorde kampen endelig syv sekunder før slutt.

– Meningen var jeg skulle spille opp Kari Mette (Johansen) på en flyger for å bruke mest mulig tid. Men så var hun litt dekket og rommene store foran meg, beskrev Breivang som gjorde comeback i mesterskap etter alvorlige kneskader.

Kristine Lunde satte inn fem straffer på rad mens Kjersti Beck dominerte i motsatt ende av banen. Keeperen var den store EM-kometen det året både Leganger og Tjugum forsvant fra landslaget.

– EM-gullet er som en uvirkelig drøm. Det har ikke gått opp for meg. Det er bare to måneder siden jeg debuterte, og dette mesterskapet har bare rullet av gårde. Jeg har aldri opplevd å tape en landskamp engang, lo totningen etter sitt eneste gull med Norge.

Året etter ble langt tyngre for både Beck og mange andre. Norge manglet skadde nøkkelspillere i VM og gjorde sitt svakeste sluttspillresultat noen gang (9. plass). Men snart var det EM igjen.

Europamestre 2004: Kjersti Beck, Katrine Lunde, Terese Pedersen, Katja Nyberg, Ragnhild Aamodt, Randi Gustad, Karoline Dyhre Breivang, Kristine Lunde, Gro Hammerseng, Kari Mette Johansen, Elisabeth Hilmo, Camilla Thorsen, Linn-Kristin Riegelhuth, Vigdis Hårsaker, Isabel Blanco, Gøril Snorroeggen og Else-Marthe Sørlie Lybekk.

MAKS FINALE: Kari Mette Johansen jubler etter et av sine ni mål mot Anna Karejeva og Russland.

EM-gull 2006: – En «utadæsjælåpplevelse»

(Norge-Russland 27–24) De russiske verdensmesterne hang ikke med. De så ut som en gjeng slitne Ladaer i løpsduellene med Kari Mette Johansen.

Venstrekanten fra Fredrikstad satte samtlige ni skudd i mål i sin beste finale av de åtte hun spilte for Norge.

– En «utadæsjælåpplevelse». Jeg kan egentlig ikke peke på noe som kunne vært gjort annerledes, sa hun etter å ha løpt inn hele seks kontringsmål finalefesten i Stockholm. Hun hentet beskrivelsen fra Ravi og Folk & Røveres landeplage noen år tidligere.

Norge var forfulgt av skader gjennom mesterskapet. Katja Nyberg forsvant ut allerede etter åpningskampen mot Slovenia i Göteborg. Kaptein Gro Hammerseng – kåret til EMs mest verdifulle spiller – ble liggende på sidelinjen etter en smell tidlig i finalen.

Marianne Rokne kom inn og gjorde sin viktigste innsats gjennom 101 landskamper. Det samme gjaldt Anette Hovind Johansen og Ragnhild Aamodt. De to østfoldingene var, som Johansen og Lunde-tvillingene Kristine og Katrine, direkte matchavgjørende.

forrige







fullskjerm neste TOK ANSVAR: Marianne Rokne. 1 av 3 Foto: Jan Johannessen / VG

Det avgjørende målet kom da forsvarssjef Hovind Johansen snappet ballen og ekspederte den videre til Aamodt i fullt firsprang. Ragnhild, fra den tidligere håndballbastionen Skjeberg, satte inn avgjørelsen 54 sekunder før slutt.

– Jeg tenkte lenge på at nå har jeg sjansen til å stjele ballen. Jeg hadde så lyst – og det var så godt å lykkes, beskrev Hovind Johansen på gullfesten.

Aller blidest var likevel Marit Breivik etter åtte strake seire. I likhet med Johansen siterte hun fra en poptekst: There are nine million bicycles in Beijing (Katie Melua). EM-triumfen i Sverige kvalifiserte Norge direkte til OL i Kina.

– Det er først og fremst en befrielse i forhold til at vi ikke kvalifiserte oss sist. Det er vel det sureste jeg har opplevd i trenerperioden min, meldte Breivik til pressen. De neste årene inneholdt tap for russerne i VM-finalen og en monumental seier over Jevgenij Trefilovs jenter i OL-finalen 2008.

Litt over tre måneder senere var Breivik klar for sitt aller siste mesterskap. Hun sluttet som hun startet. Med EM.

Europamestre 2006: Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Terese Pedersen, Anette Hovind Johansen, Katja Nyberg, Ragnhild Aamodt, Gøril Snorroeggen, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Tonje Nøstvold, Karoline Dyhre Breivang, Kristine Lunde, Gro Hammerseng, Kari Mette Johansen, Marit Malm Frafjord, Marianne Rokne, Linn-Kristin Riegelhuth og Anne Kjersti Suvdal.

Fakta Norges EM-historie. 1994: Bronse. EM-vinner Tyskland. 1996: Sølv. EM-vinner Danmark. 1998: Gull. 2000: 6. plass. EM-vinner Ungarn. 2002: Sølv. EM-vinner Danmark. 2004: Gull. 2006: Gull. 2008: Gull. 2010: Gull. 2012: Sølv. EM-vinner Montenegro. 2014: Gull. 2016: Gull. 2018: 5. plass. EM-vinner Frankrike. 2020: Gull. Vis mer

AVSLUTNINGEN: Marit Breivik avsluttet sitt siste mesterskap med EM-gull. Fra venstre: Henning Krøger (analyse), Thorir Hergeirsson, Breivik, Terese Pedersen og Ragnhild Aamodt.

EM-gull 2008: – Hun er en fantastisk trener

(Norge-Spania 34–21) Marit Breivik avsluttet sin trenerkarriere med et nytt gull. På laget var Tonje Larsen tilbake. Hun var på plass allerede i Breiviks første mesterskap 14 år tidligere.

Spania ble blåst av banen i finalen. Norges største finaleseier noensinne.

– Hun er en fantastisk trener, som utfordrer oss hele tiden. Hun vil

at vi skal være aktive på møtene og ute på banen. Hun er flink til å få oss med på beslutningene, og er opptatt av hva vi synes, meldte Tonje Larsen etter finalen. I årets EM er hun selv en del av trenerteamet.

Etter å ha vært svært sentral som forsvarssjef på gull-laget på 1990-tallet, fikk Tonje Larsen kneproblemer og var borte fra landslaget i fem år. I 2008 kom hun tilbake og var kanskje Norges beste spiller i håndballjentenes aller beste år. Larsen vant OL- og EM-gull i løpet av fire måneder. I finalen styrte hun det meste, scoret seks og var involvert i hele 21 mål.

forrige







fullskjerm neste FULL FEIRING: Camilla Herrem (til høyre) og Isabel Blanco. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ingen kan påstå noe annet enn at Breivik også var fremtidsrettet da hun ledet Norge i mesterskap for 18. og siste gang. I Nord-Makedonia fikk både Heidi Løke og Camilla Herrem mesterskapsdebuten. Begge leverte fra første stund.

– We are the champions, skrålte Herrem da hun som første jente kom opp trappen på restauranten «Day and Night». Hun dro umiddelbart med seg seks lagvenninner og sang «vi har ei gammel tante» tilegnet Tonje Larsen. Senere er Herrem kjent for å feire gull med Mods-klassikeren «Tore Tang».

– Helt sinnssykt deilig å oppleve dette. Tenk å vinne finalen med 13 mål, strålte Heidi Løke etter å ha scoret to mål og skaffet Norge seks straffekast i sin første finale.

Kristine Lunde ble kåret til EMs beste spiller og fikk med seg søsteren Katrine, Larsen og Linn-Kristin Riegelhuth på mesterskapets All Star-team.

Europamestre 2008: Kari Aalvik Grimsbø, Terese Pedersen, Katrine Lunde, Ragnhild Aamodt, Heidi Løke, Tonje Nøstvold, Karoline Dyhre Breivang, Kari Mette Johansen, Marit Malm Frafjord, Tonje Larsen, Tine Rustad Kristiansen, Linn Jørum Sulland, Linn-Kristin Riegelhuth, Isabel Blanco og Camilla Herrem.

SISTE GULL: Gro Hammerseng (til høyre) feiret EM-gull med Linn Jørum Sulland etter sin siste landskamp for Norge.

EM-gull 2010: – Det var så morsomt

(Norge-Sverige 25–20) Etter å ha blitt vraket i Thorir Hergeirssons to første mesterskap, kom Linn Jørum Sulland inn som reserve i EM-avslutningen. Hun kunne feire med Gro Hammerseng etter finalen.

– Dette har vært helt fantastisk. Det var så morsomt å stå på pallen. Med DDE på høyttaleren og hele pakka, jublet Sulland etter 10 scoringer på bare 18 minutters spill i semifinale og finale. Timelønnen var god med en gullbonus på 135.000 kroner.

Hammerseng spilte kanskje karrierens beste kamp da Danmark i semifinalen ble feid av banen med 10 mål på sin egen hjemmebane. 11.500 tilskuere reiste for å applaudere Norge i Herning.

–Jeg er veldig, veldig glad og veldig, veldig sliten, sa nøkkelspilleren etter sin aller siste landskamp. Hun giftet seg senere med sin Anja og tok navnet Hammerseng-Edin.

Norge ble rammet magesyke i EM-innledningen på Lillehammer. Det var en medvirkende årsak til et sviende tap for Sverige. Men i finalen ble svenskene malt i stykker av Hammerseng & co. Katrine Lunde leverte 16 redninger. Heidi Løke, Karoline Dyhre Breivang og Camilla Herrem fulgte opp med gode finaleprestasjoner.

forrige







fullskjerm neste BANKET SVERIGE: Heidi Løke og Isabelle Gulldén. 1 av 3 Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det var veldig gøy utpå der, spesielt i annen omgang. Vi visste

at dersom vi fortsatte å kjøre, ville svenskene bli trøtte. De har ikke den samme bredden i laget som oss, meldte Lunde – igjen kåret til EMs beste målvakt.

For Linn Jørum Sulland var EM-avslutningen starten på en fantastisk periode. Året etter avgjorde hun Champions League-finalen med 10 scoringer for Larvik og scoret fem da Frankrike ble slått i VM-finalen. I 2012 leverte Sulland på nytt 10 finalemål da OL-gullet ble sikret i London.

Hun kom inn for debutant Stine Bredal Oftedal i 2010. Thorir Hergeirsson prioriterte fremtiden og ga også Nora Mørk mesterskapsdebuten. Hun scoret sitt første finalemål mot Sverige.

For Hergeirssons var gullet hans aller første som landslagssjef. Etter OL-gull i 2012 ble det «bare» EM-sølv senere på året. OL-finalist Montenegro fikk revansje etter fire ekstraomganger i finalen.

Europamestre 2010: Kari Aalvik Grimsbø, Kathrine Lunde, Mari Molid, Nora Mørk, Ida Alstad, Heidi Løke, Tonje Nøstvold, Karoline Dyhre Breivang, Gro Hammerseng, Kari Mette Johansen, Marit Malm Frafjord, Tonje Larsen, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Stine Bredal Oftedal, Tine Stange, Camilla Herrem og Linn Jørum Sulland.

SØSTER-TRIUMF: Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Betina Riegelhuth var sentrale i jubelen da søstrene vant EM-gull sammen.

EM-gull 2014: – En drøm som går i oppfyllelse

(Norge-Spania 28–25) Hun var tilbake i Budapest 10 år etter at hun i samme arena vant sitt første EM-gull med Norge. Hva passet bedre for Linn-Kristin Riegelhuth Koren enn å score 10 finalemål på 10 skudd?

Søsteren Betina ble også europamester etter to finalescoringer. Dette ble åttende og siste gull for «Linka» (da 33 år) på Norges høyrekant.

– Det er fantastisk. Det er nok en drøm som går i oppfyllelse. Jeg vinner et gull med søsteren min og denne arbeidsgjengen, sa hun etter drømmefinalen i Budapest.

– Det er så imponerende. Dette var hennes desidert beste kamp, og hun har spilt mange gode kamper. Det sier litt. Du vet alltid hva du får av «Linka». Hun er en stayer, mente Heidi Løke. Hun imponerte også med fem finalescoringer og totalt 19 mål på de fire siste EM-kampene.

EM-gullet i 2014 var en stor opptur etter en skuffende 5. plass i VM året før. Karoline Dyhre Breivang opplevde gull i sitt aller siste mesterskap. Thorir Hergeirsson lykkes med stort sett alle disponeringer. EM var først og fremst gjennombruddet til jentene som fem år tidligere hadde vunnet junior-EM.

forrige







fullskjerm neste FULLTREFF: Thorir Hergeirsson og Nora Mørk. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Katrine Lunde var gravid og Kari Aalvik Grimsbø ble skadet i første kamp. Dermed grep Silje Solberg sjansen. I finalen ble hun en viktig faktor med sine 16 redninger mens søsteren Sanna leverte tre finalescoringer fra venstrekanten.

Bak på banen spilte Norge for første gang med «turborekka» Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Bredal Oftedal lykkes endelig etter å ha opplevd mye motgang i sine fire første mesterskap for Norge. Mørk var tilbake på sitt aller beste etter sine første skadeproblemer.

I finalen sto hun direkte bak 16 av målene: Syv scoringer og ni assists.

– De siste to minuttene gikk så sykt fort. Plutselig var det over. Jeg er i sjokk egentlig. Det kjennetegner oss så sykt hardt at vi jobber hardt og drar ifra. Det er den beste følelsen, fortalte Mørk etter finalen og meldte at «dette skal jeg leve lenge på».

Det fortsatt med et nytt VM-gull året etter.

Europamestre 2014: Silje Solberg, Kari Aalvik Grimsbø, Emily Stang Sando, Betina Riegelhuth, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Ida Alstad, Heidi Løke, Karoline Dyhre Breivang, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Ida Bjørndalen Karlsson, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Maja Jakobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg og Pernille Wibe.

Fakta Flest EM-medaljer Rangert etter gull-sølv-bronse. Katrine Lunde 5-2-0 Camilla Herrem 5-1-0 Karoline Dyhre Breivang 5-1-0 Marit Malm Frafjord 5-1-0 Linn-K. Riegelhuth Koren 5-1-0 Kari Aalvik Grimsbø 5-0-0 Stine Bredal Oftedal 4-1-0 Heidi Løke 4-1-0 Nora Mørk 4-0-0 Kari Mette Johansen 4-0-0 Tonje Larsen 3-2-1 Silje Solberg-Østhassel 3-1-0 Kristine Lunde-Borgersen 3-1-0 Gro Hammerseng-Edin 3-1-0 Else-Marthe S. Lybekk 3-1-0 Vis mer

DOBBEL GULLBALL: Nora Mørk ble hedret som toppscorer og EMs beste høyreback i Göteborg.

EM-gull 2016: – Hun har en helt vill energi

(Norge-Nederland 30–29) Nora Mørk scoret 12 mål i finalen og sto bak det meste da EM-fatet igjen ble norsk for seks år siden.

– Hun er sterk mentalt. Hun fortsetter å gå på og graver seg ikke ned. Du ser det når hun spiller: Hun har en helt vill energi. Hvis man ikke blir revet med av henne, så legg opp håndballen, anbefalte Vilde Ingstad etter finalen i med 10.000 nordmenn på tribunen i Scandinavium.

– Helt sykt. Helt fantastisk. Vi scorer 30 mål. Det er utrolig deilig i dag, men vi gjør det spennende til slutt ... Fy fader, vi er europamester. Det er sinnssykt, meldte Nora Mørk selv.

Hun kjente på både skuffelse og bitterhet da OL-gullet røk fie måneder tidligere. Mørk var helt strålende i Rio, varierte mer i prestasjonene under EM i Sverige, men da EM-finalen kom «eide» Oslo-jenta finalearenaen.

Norge vant åtte strake kamper i EM, men imponerte ikke alltid spillemessig. Thorir Hergeirsson mistet moren dagen før åpningskampen, men det påvirket ikke prestasjonene hans synlig. Landslagssjefen bevarte roen og fikk gravd frem åtte strake seire. Forsvarsspillet berget Norge frem til finalen. Der fortsatte veteranen Marit Malm Frafjord og mesterskapsdebutanten Silje Waade å imponere.

forrige







fullskjerm neste BLE FEIRET: Kari Aalvik Grimsbø (i midten) med Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Også keeperduoen Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø var spesielt gode. Sistnevnte leverte de avgjørende redningene i finalen.

– Å ta dette gullet og få lov til å stå her 10 år etter det første gullet jeg tok, det er jeg veldig stolt og glad for, sa Grimsbø etter sitt femte og siste EM-gull. Hun satte rekord med ni gull for Norge. Senere er den blitt utlignet av Katrine Lunde og Camilla Herrem.

Men målvakten fra Trøndelag er den eneste som står med full pott i EM: Fem gull på like mange forsøk mellom 2006 og 2016.

Hennes siste gull ble Norges farvel til toppen av seierspallen i fire år. EM i 2018 ble spilt uten en skadet Nora Mørk og ga bare 5. plass.

Europamestre 2016: Kari Aalvik Grimsbø, Silje Solberg, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Stine Skogrand, Vilde Ingstad, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Malin Aune, Marit Malm Frafjord, Silje Waade, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic, Camilla Herrem, Sanna Solberg og Marta Tomac.

EM-HELT 2020: Silje Solberg-Østhassel leverte storspill da Norge vant sitt foreløpig siste EM-gull for to år siden.

EM-gull 2020: – Det finnes ikke noe bedre

(Norge-Frankrike 22–20) Hun mistet halve mesterskapet på grunn av coronasykdom, men i EM-finalen vartet Silje Solberg opp med feberredninger.

– Det finnes ikke noe bedre enn å oppleve dette. Jeg hadde gitt opp et øyeblikk da jeg satt hjemme og testet positivt tre ganger på rad, sa målvakten til VG etter å ha levert 16 redninger mot Frankrike.

Opptakten til mesterskapet ble svært dramatisk på grunn av pandemien. Norge trakk seg som arrangør bare 15 dager før åpningskampen. Dermed ble det ingen kamper i Trondheim og Stavanger for håndballjentene. I stedet ventet tomme tribuner i Kolding og Herning.

Men det fungerte glimrende inne den norske coronaboblen. Nora Mørk var tilbake etter sin 10. kneoperasjon og dominerte sammen med Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Stine Skogrand, Camilla Herrem og keeperduoen Silje Solberg/Katrine Lunde.

forrige







fullskjerm neste TILBAKE: Nora Mørk. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Da det dro seg til i finalen sto Mørk frem 1099 dager etter hennes forrige finale (VM 2017). Hun scoret to av de avgjørende og ble stående på 52 mål totalt – som toppscorer i EM.

– Det er veldig følsomt. Det har vært en tøff og bratt vei for min del på vei tilbake. Jeg har måttet grave dypere enn jeg trodde var mulig og det at jeg kan spille håndball og en EM-finale betyr veldig mye for meg. Dette er et scenario jeg har tenkt på de siste tre årene; å ta tilbake tronen, sa Mørk.

– Jeg blir veldig rørt, jeg også. Hun fortsetter å imponere gang på gang og har noe helt spesielt mentalt. Måten hun kommer inn på og stoler på seg selv og bidrar. Hun er «one of a kind», beskrev Stine Bredal Oftedal overfor VG.

Åtte måneder senere tok Frankrike revansje ved å vinne OL-gull. Norge falt for russerne i semifinale. Mens håndballjentene vant et nytt gull da Frankrike ble slått i VM-finalen rett før jul i fjor.

Europamestre 2020: Silje Solberg, Katrine Lunde, Rikke Granlund, Emily Stang Sando, Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Marit Malm Frafjord, Heidi Løke, Stine Skogrand, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Malin Aune, Kari Brattset Dale, Marit Røsberg Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Kristine Breistøl og Marta Tomac.