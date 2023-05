Cupbombe da Sandefjord tapte for 3.-divisjonslag

Eliteserielaget Sandefjord måtte se seg slått av 3.-divisjonslaget Eik Tønsberg etter straffesparkkonkurranse i fotball-NMs første runde onsdag.

Trener Hans Erik Ødegaard og hans Sandefjord-lag røk ut av cupen onsdag. Foto: Trond R. Teigen / NTB

25.05.2023 00:33

Eik Tønsberg sørget for 2-2 og ekstraomganger fem minutter på overtid mot Sandefjord. Etter at det heller ikke ble mål i ekstraomgangene, måtte kampen avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der var Tønsberg-laget best og sendte eliteserielaget Sandefjord ut.

Aleksander Damnjanovic Nilsson scoret to mål og sendte Sandefjord opp i 2-0 like etter pause. Med 20 minutter igjen reduserte Marius Brinck Rygel, før Anders Nygaard utlignet seks minutter på overtid til ellevill jubel.

Etter det sikret 3.-divisjonslaget avansement til annen runde i cupen.

Knapp Rosenborg-seier

Etter Tromsøs 8-0-seier over Hammerfest, fulgte regjerende mester Brann opp med 5-0-triumf mot 3.-divisjonslaget Frøya.

Dermed er de rødkledde klar for annen runde i årets NM bare noen dager etter at de slo Lillestrøm 2-0 på Ullevaal stadion og ble norgesmester for 2022. Elias Myrlid scoret to mål for Brann i onsdagens seier.

17 år gamle Jens Hjertø-Dahl, Maï Traoré, Tobias Hafstad og Jakob Romsaas bidro alle med to mål hver i Tromsøs storseier i Hammerfest.

Rosenborg gikk videre med knapp 1-0-seier over Trygg/Lade. Agon Sadiku ble matchvinner. Lillestrøm spilte med ti mann i nesten én hel omgang etter at keeper Knut André Skjærstein ble utvist mot Skedsmo, men Tobias Svendsen ordnet avansement med hattrick i 4-0-seieren.

Brunes reddet Godset

Strømsgodset ble holdt til 0-0 etter full tid av Heming, men drammenserne var til slutt best og vant 1-0 etter at Jonatan Braut Brunes ble avgjørende i ekstraomgangene.

HamKam hadde full kontroll mot Nybergsund og vant 5-0 etter hattrick av Henrik Udahl, mens Odd avanserte med 7-1-seier over Urædd. Milan Jevtovic scoret tre mål i Odds seier.

Molde slo Surnadal 4-0, mens Viking slo Forus og Gausel 5-0. Aalesund vant 4-0 over Eid, mens Stabæk hadde kontroll og vant 4-0 over Åssiden.