Straffespark og rødt kort da Ranheim tapte for Start

Et tvilsomt straffespark og et rødt kort like etter hvilen førte til 1-2-tap for Ranheim borte mot Start mandag.

Med én mann mindre ble veien tilbake lang for Kåre Ingebrigtsens menn. Vis mer

Det var gjestene som kom best i gang da Ruben Alte scoret etter 13 minutters spill. Alte spilte ballen mellom beina på Mathias Grundetjern før han fyrte av mot nærmeste hjørne. Skuddet skulle Mark Jensen vanligvis ha holdt, men dansken kom seg ikke raskt nok ned på det rappe skuddet.

Ni minutter senere fikk Simon Marklund seg en stygg smell i hodet og måtte byttes av banen. Det var starten på nedturen for Ranheim.