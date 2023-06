Sport Tennis Drømmen som nektet å knuse

PARIS (Aftenposten): Karrieren til Ulrikke Eikeri fikk en overraskende sen start. I French Open fikk hun tennisverdenen til å sperre opp øynene nok en gang.

04.06.2023 08:00

Det ble ikke helt som i fjor for Ulrikke Eikeri. Likevel har hun imponert i French Open. Også i år sørget hun for at flere norske tennisspillere enn Casper Ruud skapte overskrifter i Paris.

Hun og doublemakker Eri Hozumi slo tsjekkerne Barbora Krejcikova og Katerina Siniakova, verdens beste par, i første runde. Det ble exit i neste kamp, men erfaringen kan bli verdifull.