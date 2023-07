Warholm tok sitt syvende NM-gull – etter sitt fjerde raskeste løp

Karsten Warholm (27) knuste sin egen mesterskapsrekord fra 2019 i sitt første NM på tre år.

SYV NM-GULL: Karsten Warholm tok sitt syvende NM-gull på 400 meter hekk på Jessheim stadion. Vis mer

Dimna-løperen var naturligvis soleklar favoritt på Jessheim stadion og fosset over målstreken på tiden 46,76.

– Det er noe av det verste jeg har sett i NM-sammenheng noen gang, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

– I all ydmykhet er jeg tilbøyelig til å være enig, sier Warholm til NRK etter løpet.

Warholm har vist kanonform denne sesongen, blant annet da han satte ny banerekord på Bislett i juni med tiden 46,52.

– Dette var jo helt utrolig. Hvem skulle trodd at han klarte å levere et sånt løp her på Jessheim? Det er ekstra gøy når det skjer i et NM, sier løpekompanjong Amalie Iuel til TV 2.

– Det er skikkelig imponerende. Det er fælt å si det, men jeg hadde nesten ikke trodd at det skulle gå så fort, innrømmer Iuel, som for øyeblikket er gravid.

forrige





fullskjerm neste SETT PÅ MAGEN! Gravide Amalie Iuel ble overrasket over hvor fort Karsten Warholm løp på Jessheim stadion i NM på torsdag. 1 av 2 Foto: Geir Olsen / NTB

– Det finnes ingen grenser for denne mannen. Om det er klubbmesterskap, NM, VM eller OL. Han gir alt han har, fortsatte Post mens Warholm ble gratulert av konkurrentene.

Det syvende NM-gullet på 400 meter hekk er med det hans fjerde raskeste løp. Warholm innehar verdensrekorden på 45,94. Den satte han i OL i Tokyo i 2021.

– Det er helt tullete jo. Det er helt sykt. Det er faktisk helt tullete. Det var ikke planen, sier Warholm.

Fakta Warholms 5 beste Karsten Warholms fem beste tider på 400 meter hekk: 45,94: 3. august 2021, OL i Tokyo – verdensrekord 46,52: 15. august 2023, Bislett Games 46,70: 1. juli 2021, Bislett Games 46,76: 6. juli 2023, NM på Jessheim 46,87: 23. august 2020, Bauhaus-galan, Stockholm Vis mer

Det betyr ny personlig rekord i NM. Den forrige var på 47,43 fra Hamar i 2019.

Fra før sto ulsteiningen med seks NM-gull på 400 meter hekk. Det forrige kom i 2020.

I august skal Warholm løpe VM. På onsdagens pressekonferanse før løpet svarte Warholm om hvilken tid han ønsker å løpe på der:

– Jeg vil løpe fort. Bislett-løpet gir meg troen på at jeg kan løpe godt ned mot 46 sekunder, men jeg håper å se 45-tallet igjen. Det hadde vært gøy, svarte han på spørsmål fra VG.

POPULÆR: Karsten Warholm var en populær mann etter løpet på Jessheim stadion. Vis mer

– Jeg trodde ikke på 45-tallet før OL i Tokyo, men i år er jeg sannelig ikke sikker, sier Jann Post fra kommentatorboksen.

– Warholm sa selv at han har gjort det vanskelig for seg selv og at det kan bli vanskelig å gjenskape, men nå begynner jeg å tro at det faktisk er mulig å gjøre igjen. Dette var igjen veldig overbevisende, følger Vebjørn Rodal opp med.

Med tiden 46,76 var heller ikke Warholm helt fremmed for å se ned mot 45-tallet.

– Vi kan begynne å snakke om det. Jeg synes at vi med de siste løpene jeg har gjort kan begynne å fabulere om det, men det skal gjøres og det er ikke lett, sier Warholm.