Casper Ruud ydmyket i avgjørende sett i Wimbledon: – Følte seg sliten

(Liam Broady - Casper Ruud 6–4, 3–6, 4–6, 6–3, 6–0) Hjemmehåpet Liam Broady (29) ble for sterk mot Casper Ruud (24) i Wimbledon. Dermed er nordmannen igjen utslått i andre runde av den prestisjefylte turneringen.

Heller ikke i 2022 nådde verdensfirer Ruud lenger enn andre runde av verdens eldste tennisturnering.

Engelske Broady, som fikk som fikk lykeønskninger fra de nybakte «The treble»-vinnerne Manchester City i forkant kampen mot verdensfireren, brøt nordmannens første serve blankt i starten av femte sett.

Deretter holdt engelskmannen egen serve, før han brøt igjen etter et tolv minutter langt game.

– Det er rett og slett enveiskjøring nå, sa discovery+-kommentator Ola Bentzen da briten brøt nok en gang og gikk opp til 4–0 i avgjørende sett.

I femte sett ble Ruud ydmyket av 29-åringen. Broady knuste Ruud med 6–0 i games. Hjemmehåpet - rangert som nummer 142 på verdensrankingen - slapp ikke til et eneste game imot og er klar for tredje runde i Grand Slam Grand SlamDe høyeste rangerte turneringene på ATP-touren: Australian Open (hard court), French Open (grus), Wimbledon (gress) og US Open (hard court).-turneringen Wimbledon.

– Tøft tap, men Broady spiller bra gresstennis. Casper følte seg sliten i dag, så hadde han dessverre ikke nok krefter på slutten, skriver far og trener Christian Ruud i en sms til VG.

Liam Broady var tydelig stolt etter å ha innfridd på hovedbanen i London.

– Da jeg la meg i går, tenkte jeg på hva jeg ville si om jeg vant kampen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå, smilte Broady til arrangøren og fortsatte:

– Det er en ganske skremmende opplevelse å komme ut på «Centre Court». Det har vært drømmen min siden jeg var fem år, sa Ruuds overmann etter drøyt tre og en halv time mot French Open-finalisten.

UTE: Casper Ruud kom ikke lenger enn til andre runde av Wimbledon.

Ruud snudde kampen og gikk opp til 2–1 i sett etter å ha tapt åpningssettet, men Broady slo knallhardt tilbake igjen.

– Det er utypisk Casper. Han pleier alltid å komme opp med en løsning på ting, sa Discoverys tennisekspert Dorthea Faa-Hviding.

– Når det blir 0–3 ligger han bak hele veien. Da synes jeg ikke vi ser den samme energien i Casper. Vi vet at han er utrolig sterk i hodet og at det er typisk at han kjemper seg inn igjen, men jeg synes ikke han hadde det giret i dag, fulgte kommentator Svein-Espen Lindås Olsen opp.

Grafikk: www.sofascore.com

I forkant av oppgjøret skrøt Broady ikke bare av Ruud, men også av Premier League-stjernen Erling Braut Haaland og norske idrettsutøvere generelt. Stockport-gutten er nemlig stor Manchester City-supporter.

Støtten fra Premier League-klubben så virkelig ut til å hjelpe for gresspesialisten fra Stockport også i første sett, da briten kom best i gang. Ruud brøt først og gikk opp til 3–1 i første sett, men Broady snudde og tok tre strake games. Deretter tok han det første settet med sifrene 6–4.

STORSPILTE: Engelskmannen Liam Broady spilte til tider glimrende gresstennis på hjemmebane i London. 29-åringen er rangert som nummer 142 i verden.

Norske Ruud svarte med 6–3 og utligning i annet sett, før han også brøt først i tredje og gikk opp til 2–1 i sett. Så gikk Broady opp i 3–0 i det fjerde, før han tvang frem et femte og avgjørende sett med sifrene 6–3.

Der var Broady overlegen, og sendte dermed Casper Ruud ut av turneringen med 3–2 i sett.